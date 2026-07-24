Morte de duas médicas portuguesas em Formentera leva Ministério da Saúde a reagir

As duas médicas internas, com cerca de 30 anos, trabalhavam em unidades de saúde de Lisboa e morreram num acidente entre a mota em que seguiam e um táxi, durante umas férias em Formentera. O Ministério da Saúde deixou uma mensagem de condolências às famílias e aos colegas.

O Ministério da Saúde manifestou esta sexta-feira "profundo pesar" pela morte de duas médicas portuguesas num acidente rodoviário ocorrido esta semana em Formentera, Espanha.

As duas jovens, ambas médicas internas com cerca de 30 anos, exerciam funções na Unidade Local de Saúde de São José e na Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo.

Numa nota divulgada pelo Ministério da Saúde, o Governo apresenta "as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, às respetivas Unidades Locais de Saúde e a todos os profissionais que com elas partilharam o trabalho e a missão de cuidar".

Acidente aconteceu durante as férias

As duas médicas morreram na quarta-feira na sequência de uma colisão entre a mota em que seguiam e um táxi, na ilha espanhola de Formentera.

As jovens encontravam-se de férias juntamente com outros seis médicos, colegas do curso de Medicina da Nova Medical School.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas pela Guardia Civil espanhola.