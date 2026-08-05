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Morte de 19 patos e gansos intriga autoridades e munícipes no Parque da Cidade do Porto

A Câmara do Porto desconhece as causas da morte das aves. O estado avançado de decomposição dos cadáveres impediu a realização de necrópsias.
Redação
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Morte de 19 patos e gansos intriga autoridades e munícipes no Parque da Cidade do Porto

Fugiu do Hospital de Santarém durante a madrugada. Horas depois estava sentada num café da cidade

Dezanove patos e gansos foram encontrados mortos junto a um dos lagos do Parque da Cidade do Porto, num caso que levou a autarquia a reforçar a vigilância da zona.

O alerta foi dado por uma munícipe que passeava no parque e se deparou com várias aves sem vida, algumas delas já em avançado estado de decomposição. Após a comunicação da ocorrência, os serviços municipais deslocaram-se ao local.

Estado dos cadáveres inviabilizou exames

Segundo o Correio da Manhã, aves foram recolhidas pelo Centro Oficial de Recolha de Animais (CROA), mas o estado em que se encontravam impediu a realização de necrópsias ou de outros exames laboratoriais que permitissem apurar a origem das mortes.

Sem essas análises, permanece por esclarecer se os animais morreram devido a doença, envenenamento, contaminação ambiental ou outra causa.

Câmara mantém vigilância

A Câmara Municipal do Porto garantiu que os serviços continuam a acompanhar a situação e a monitorizar a área envolvente ao lago, procurando detetar qualquer nova ocorrência que possa ajudar a esclarecer o sucedido.

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Até ao momento, não foram identificados novos casos semelhantes nem divulgadas indicações de risco para outros animais que habitam o parque.

Parque alberga diversas espécies

O Parque da Cidade é o maior parque urbano de Portugal e acolhe diversas espécies de aves aquáticas, entre patos, gansos e outras espécies que habitam os seus lagos e linhas de água.

Enquanto não forem conhecidos novos elementos, as causas da morte das 19 aves permanecem desconhecidas, deixando em aberto várias hipóteses sobre o que poderá ter acontecido.

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