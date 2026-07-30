Morreu o menino de 8 anos que tinha sido resgatado de praia fluvial em estado crítico. Esteve cerca de 40 minutos submerso

A criança, de oito anos, não resistiu aos graves ferimentos provocados pelo afogamento ocorrido na Praia do Rebolim, em Coimbra. Esteve cerca de 40 minutos submerso nas águas do rio Mondego antes de ser encontrado pelas equipas de socorro.

O menino de oito anos que ficou submerso durante cerca de 40 minutos no rio Mondego morreu na noite de quarta-feira, no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde permanecia internado em estado crítico desde o acidente ocorrido na segunda-feira.

A criança sofreu lesões cerebrais muito graves na sequência do afogamento, quadro clínico que acabou por se revelar fatal.

O afogamento ocorreu na Praia do Rebolim, em Coimbra, numa zona situada para além da área vigiada por nadadores-salvadores.

Segundo avançou o Jornal de Notícias, o menino não conseguiu vencer a corrente do rio e permaneceu submerso durante cerca de 40 minutos, um período superior ao inicialmente divulgado.

A criança foi localizada pelas equipas de mergulho dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e retirada da água.

Foi reanimado no local

Após o resgate, os bombeiros e a equipa do INEM realizaram manobras de reanimação ainda na praia, conseguindo recuperar sinais vitais antes do transporte para o Hospital Pediátrico de Coimbra.

Apesar dos esforços das equipas médicas, o estado clínico manteve-se extremamente grave e o menino acabou por morrer dois dias depois.

Na mesma ocorrência, um outro menor foi igualmente arrastado pela corrente do rio Mondego, mas conseguiu sair da água pelos próprios meios.