Morreu o menino de 8 anos que tinha sido resgatado de praia fluvial em estado crítico. Esteve cerca de 40 minutos submerso

Relacionados
O menino de oito anos que ficou submerso durante cerca de 40 minutos no rio Mondego morreu na noite de quarta-feira, no Hospital Pediátrico de Coimbra, onde permanecia internado em estado crítico desde o acidente ocorrido na segunda-feira.
A criança sofreu lesões cerebrais muito graves na sequência do afogamento, quadro clínico que acabou por se revelar fatal.
O afogamento ocorreu na Praia do Rebolim, em Coimbra, numa zona situada para além da área vigiada por nadadores-salvadores.
Segundo avançou o Jornal de Notícias, o menino não conseguiu vencer a corrente do rio e permaneceu submerso durante cerca de 40 minutos, um período superior ao inicialmente divulgado.
A criança foi localizada pelas equipas de mergulho dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e retirada da água.
Foi reanimado no local
Após o resgate, os bombeiros e a equipa do INEM realizaram manobras de reanimação ainda na praia, conseguindo recuperar sinais vitais antes do transporte para o Hospital Pediátrico de Coimbra.
Apesar dos esforços das equipas médicas, o estado clínico manteve-se extremamente grave e o menino acabou por morrer dois dias depois.
Na mesma ocorrência, um outro menor foi igualmente arrastado pela corrente do rio Mondego, mas conseguiu sair da água pelos próprios meios.