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Morreu José António Piñeiro Nagy. Festival Estoril Lisboa é cancelado e todas as atividades de 2026 ficam suspensas

A informação foi avançada pela organização do festival esta quinta-feira nas redes sociais.
Redação
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Morreu José António Piñeiro Nagy. Festival Estoril Lisboa é cancelado e todas as atividades de 2026 ficam suspensas
Festival Estoril Lisboa/Facebook

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A morte de José António Piñeiro Nagy, criador e diretor do Festival Estoril Lisboa, levou ao cancelamento de toda a programação prevista para a edição de 2026. O anúncio foi feito esta quinta-feira pela organização, que confirmou ainda a suspensão das restantes iniciativas associadas ao evento.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do Prof. José António Piñeiro Nagy , criador e diretor do Festival Estoril Lisboa, pelo que todas as atividades previstas para 2026 (52º Festival Estoril Lisboa; 24º Concurso de Interpretação do Estoril e 62º Cursos Internacionais de Música do Estoril) serão canceladas. Funeral dia 4 de Julho às 9.00h no crematório de Alcabideche.", pode ler-se na nota.

Festival deveria arrancar esta sexta-feira

A 52.ª edição do Festival Estoril Lisboa estava agendada para começar na próxima sexta-feira e prolongar-se até 25 de julho, reunindo alguns dos mais prestigiados nomes da música clássica nacional e internacional.

Entre os artistas convidados encontravam-se Thomas Dunford, Jan Vermeire e Antón Cortés, num programa que previa concertos em vários espaços emblemáticos de Lisboa e da linha de Cascais.

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Este ano, o festival apresentava-se sob o tema "Celebramos Património", numa programação que incluía atuações na Sé de Lisboa, no Panteão Nacional, no Teatro Tivoli, no Convento dos Cardaes, na Academia de Ciências de Lisboa, no Auditório Carlos Avilez, no Centro Cultural de Cascais e no Hotel Palácio Estoril, entre outros locais.

O concurso e os cursos internacionais também foram cancelados

Além do festival, a organização confirmou igualmente o cancelamento do 24.º Concurso de Interpretação do Estoril e da 62.ª edição dos Cursos Internacionais de Música do Estoril, iniciativas que fazem parte da programação anual e que, ao longo de várias décadas, ajudaram a formar e promover jovens músicos portugueses e estrangeiros.

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