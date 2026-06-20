Morreu François Englert, figura-chave na descoberta do bosão de Higgs

O físico teórico belga François Englert, galardoado com o Prémio Nobel da Física em 2013 pelo trabalho que ajudou a explicar a origem da massa das partículas elementares, ou seja, o bosão de Higgs, morreu aos 93 anos, em Bruxelas.

A morte foi confirmada pela Organização Europeia para a Investigação Nuclear (CERN), esta sexta-feira.

Nascido em 1932, em Etterbeek, na região de Bruxelas, Englert foi uma das figuras centrais da física teórica do século XX. O seu nome ficará para sempre ligado ao chamado mecanismo de Brout-Englert-Higgs, uma teoria apresentada em 1964 que procurava explicar porque é que as partículas fundamentais possuem massa.

O trabalho foi desenvolvido em conjunto com o físico belga Robert Brout e, de forma independente, pelo britânico Peter Higgs. A teoria previa a existência de uma nova partícula subatómica, mais tarde conhecida como bosão de Higgs, que descreve como o mundo é formado e como todas as partículas interagem entre si.

A descoberta que confirmou uma teoria com quase meio século

Durante décadas, o bosão de Higgs permaneceu apenas como uma previsão teórica. A confirmação só chegou em 2012, quando cientistas do CERN anunciaram a descoberta de uma partícula compatível com aquela que havia sido prevista quase cinquenta anos antes.

A descoberta foi considerada um dos maiores avanços científicos do século XXI e permitiu completar o Modelo Padrão da Física de Partículas, a teoria que descreve os constituintes fundamentais da matéria e as forças que atuam entre eles.

Um ano depois, François Englert e Peter Higgs receberam o Prémio Nobel da Física pelo trabalho teórico que esteve na base dessa descoberta.

Uma vida dedicada à ciência

Englert formou-se na Universidade Livre de Bruxelas, onde concluiu o doutoramento em Física em 1959. Ao longo da carreira, dedicou-se à investigação em áreas como a teoria quântica dos campos, a cosmologia, a física estatística e a teoria das cordas.

Além do Nobel, recebeu várias distinções internacionais, incluindo o Prémio Wolf da Física e o Prémio Sakurai, ambos considerados entre os mais prestigiados da área.