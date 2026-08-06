Morreu Francisco Carvalho Guerra, fundador da Universidade Católica no Porto. Tinha 94 anos

Professor catedrático e uma das figuras mais influentes do ensino superior português, Francisco Carvalho Guerra foi o principal impulsionador da Universidade Católica Portuguesa no Porto e deixou uma marca duradoura na investigação científica e na formação de várias gerações de estudantes.

Morreu esta quinta-feira, aos 94 anos, Francisco Carvalho Guerra, professor catedrático e principal impulsionador da Universidade Católica Portuguesa no Porto.

Licenciado em Farmácia pela Universidade do Porto, construiu uma carreira de várias décadas no ensino superior, tornando-se professor catedrático jubilado da Universidade do Porto e da Universidade Católica Portuguesa, onde lecionou Bioquímica.

Foi uma das figuras mais marcantes do desenvolvimento da Universidade Católica no Porto, liderando a expansão da instituição e impulsionando a criação de escolas como a Faculdade de Direito, a Escola Superior de Biotecnologia e a Escola das Artes.

Além do percurso académico, destacou-se pelo contributo para a investigação científica, tendo participado na criação do Instituto de Biologia Molecular e Celular e promovido a formação e fixação de investigadores em Portugal.

Numa nota de pesar publicada no site da Universidade Católica Portuguesa, a instituição recorda Francisco Carvalho Guerra como uma "força inspiradora para gerações de estudantes, professores e investigadores".