Morreu Duarte Barbosa, o filho mais novo do presidente do Automóvel Club de Portugal

Morreu Duarte Barbosa, filho mais novo de Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP).

A informação foi avançada nas redes sociais pelo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Martins.

"Com profunda tristeza, recebi a notícia do falecimento prematuro do filho do Dr. Carlos Barbosa, Presidente do ACP, parceiro de longa data do Turismo do Porto e Norte de Portugal.", pode ler-se na nota.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte nem sobre as circunstâncias em que ocorreu o falecimento. A família também não prestou declarações públicas.

Homenagens multiplicam-se nas redes sociais

Uma publicação no Instagram de Rita Salema já soma mais de 100 comentários.

"Meu doce Duarte. Tens os melhores pais , irmãos e família do mundo e eles têm o privilégio de te ter para sempre.", escreveu a atriz.

Segunda tragédia familiar em poucos anos

Esta é mais uma perda marcante para Carlos Barbosa e para a sua família. Em 2021, o presidente do ACP perdeu um neto de 17 anos, vítima de um acidente de viação em Alcácer do Sal, uma tragédia que abalou profundamente a família.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as cerimónias fúnebres de Duarte Barbosa.