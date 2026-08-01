sábado, 01 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Morreu António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e um dos maiores empresários de Leiria

António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e impulsionador de um dos maiores grupos empresariais portugueses, morreu esta sexta-feira, aos 93 anos. O empresário deixa um legado marcado pelo empreendedorismo, internacionalização e forte impacto económico e social
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Morreu António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e um dos maiores empresários de Leiria
REGIÃO DE LEIRIA

Relação de Lisboa anula absolvição por violação e critica "pseudo moralidade"

O empresário leiriense António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e uma das figuras mais marcantes do tecido empresarial português, morreu esta sexta-feira, aos 93 anos, noticiou o REGIÃO DE LEIRIA.

Natural de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, António Vieira Rodrigues construiu um percurso empresarial singular, iniciado muito antes da criação da construtora que viria a dar origem ao Grupo Lena. Ainda jovem, trabalhou na agricultura, vendeu laranjas aos peregrinos de Fátima, criou ovelhas, produziu essência de eucalipto e dedicou-se ao aluguer de máquinas para trabalhos agrícolas.

A passagem para a movimentação de terras abriu caminho ao setor da construção civil. Em 1974 fundou a Construtora do Lena, empresa que esteve na origem do Grupo Lena, um conglomerado que chegou a integrar mais de uma centena de empresas, com atividade em diferentes setores e presença em vários mercados internacionais.

Ao longo do crescimento do grupo, envolveu a família na gestão dos negócios, entregando-lhe posteriormente a liderança das empresas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além da atividade empresarial, desempenhou funções públicas como presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra entre janeiro de 1972 e março de 1976. Destacou-se também como dirigente associativo, mecenas e um dos fundadores do jornal local Luz da Serra.

O seu percurso foi distinguido com vários prémios e condecorações. Em 2006 recebeu, das mãos do então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial – Classe do Mérito Industrial. Em 2013 foi distinguido com o Prémio Carreira, atribuído pelo REGIÃO DE LEIRIA.

Numa homenagem publicada esta sexta-feira, Joaquim Paulo Conceição, CEO do Grupo NOV, destacou que António Vieira Rodrigues deixou "mais do que empresas", sublinhando um legado assente "no dinamismo, no rigor, na responsabilidade social, na seriedade, no trabalho como principal fonte de riqueza, na resiliência perante enormes desafios e na gestão com visão para transformar hoje garantindo um amanhã melhor".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O responsável enalteceu ainda a "visão, determinação e capacidade empreendedora" de António Vieira Rodrigues, descrevendo-o como "um líder nato", cuja capacidade de trabalho, dedicação, compromisso e proximidade permitiram criar um conjunto de empresas com forte impacto social e económico na região de Leiria, em Portugal e além-fronteiras.

As cerimónias fúnebres realizam-se no domingo, 2 de agosto. O corpo estará em câmara ardente a partir das 14h00, na Casa Mortuária de Santa Catarina da Serra, seguindo-se as exéquias fúnebres, às 17h00, na Igreja de Santa Catarina da Serra, em Leiria.

Temas

Óbito
António Vieira Rodrigues
Construtora do Lena
Grupo Lena

Leia também

Complemento Solidário para Idosos chega a mais 105 mil pessoas

Complemento Solidário para Idosos dispara 75% em dois anos e atinge recorde histórico de 245,5 mil beneficiários. Mais de metade recebe agora acima de 200 euros mensais. Ministério destaca fim do impacto do rendimento dos filhos e gratuitidade de medicamentos.
Complemento Solidário para Idosos chega a mais 105 mil pessoas

Morreu António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e um dos maiores empresários de Leiria

António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e impulsionador de um dos maiores grupos empresariais portugueses, morreu esta sexta-feira, aos 93 anos. O empresário deixa um legado marcado pelo empreendedorismo, internacionalização e forte impacto económico e social
Morreu António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e um dos maiores empresários de Leiria

EduQA revela contratos de mais de 500 mil euros com a Deloitte após polémica nos exames nacionais

O EduQA esclareceu que contratou a Deloitte por mais de 500 mil euros para apoiar a digitalização e a classificação eletrónica dos exames nacionais, após as falhas técnicas que marcaram a primeira edição do processo totalmente digital
EduQA revela contratos de mais de 500 mil euros com a Deloitte após polémica nos exames nacionais

Mais vistos

Destaques