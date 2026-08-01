Morreu António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e um dos maiores empresários de Leiria

António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e impulsionador de um dos maiores grupos empresariais portugueses, morreu esta sexta-feira, aos 93 anos. O empresário deixa um legado marcado pelo empreendedorismo, internacionalização e forte impacto económico e social

O empresário leiriense António Vieira Rodrigues, fundador da Construtora do Lena e uma das figuras mais marcantes do tecido empresarial português, morreu esta sexta-feira, aos 93 anos, noticiou o REGIÃO DE LEIRIA.

Natural de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, António Vieira Rodrigues construiu um percurso empresarial singular, iniciado muito antes da criação da construtora que viria a dar origem ao Grupo Lena. Ainda jovem, trabalhou na agricultura, vendeu laranjas aos peregrinos de Fátima, criou ovelhas, produziu essência de eucalipto e dedicou-se ao aluguer de máquinas para trabalhos agrícolas.

A passagem para a movimentação de terras abriu caminho ao setor da construção civil. Em 1974 fundou a Construtora do Lena, empresa que esteve na origem do Grupo Lena, um conglomerado que chegou a integrar mais de uma centena de empresas, com atividade em diferentes setores e presença em vários mercados internacionais.

Ao longo do crescimento do grupo, envolveu a família na gestão dos negócios, entregando-lhe posteriormente a liderança das empresas.

Além da atividade empresarial, desempenhou funções públicas como presidente da Junta de Freguesia de Santa Catarina da Serra entre janeiro de 1972 e março de 1976. Destacou-se também como dirigente associativo, mecenas e um dos fundadores do jornal local Luz da Serra.

O seu percurso foi distinguido com vários prémios e condecorações. Em 2006 recebeu, das mãos do então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, o grau de Grande-Oficial da Ordem do Mérito Agrícola, Comercial e Industrial – Classe do Mérito Industrial. Em 2013 foi distinguido com o Prémio Carreira, atribuído pelo REGIÃO DE LEIRIA.

Numa homenagem publicada esta sexta-feira, Joaquim Paulo Conceição, CEO do Grupo NOV, destacou que António Vieira Rodrigues deixou "mais do que empresas", sublinhando um legado assente "no dinamismo, no rigor, na responsabilidade social, na seriedade, no trabalho como principal fonte de riqueza, na resiliência perante enormes desafios e na gestão com visão para transformar hoje garantindo um amanhã melhor".

O responsável enalteceu ainda a "visão, determinação e capacidade empreendedora" de António Vieira Rodrigues, descrevendo-o como "um líder nato", cuja capacidade de trabalho, dedicação, compromisso e proximidade permitiram criar um conjunto de empresas com forte impacto social e económico na região de Leiria, em Portugal e além-fronteiras.

As cerimónias fúnebres realizam-se no domingo, 2 de agosto. O corpo estará em câmara ardente a partir das 14h00, na Casa Mortuária de Santa Catarina da Serra, seguindo-se as exéquias fúnebres, às 17h00, na Igreja de Santa Catarina da Serra, em Leiria.