Morre aos 72 anos Helena Afonso, filha de Zeca Afonso que partilhou com o pai as lutas de Abril

O velório realiza-se esta sábado, a partir das 18h00, na casa mortuária do Montepio Rainha D. Leonor, no centro das Caldas da Rainha.

Helena Afonso, filha do cantor e compositor que marcou a revolução do 25 de abril Zeca Afonso, morreu esta sexta-feira, aos 72 anos.

A informação foi avançada pela Associação José Afonso (AJA) nas redes sociais, onde lamentam a morte da “mulher determinada e combativa”.

“A Associação José Afonso expressa publicamente a maior tristeza pelo falecimento de Helena Afonso e recorda a Mulher determinada e combativa que, em Setúbal, partilhou com o pai, José Afonso, as lutas e as conquistas de Abril”, pode ler-se na mensagem.

Helena Afonso foi uma das fundadoras da AJA, associação que garante lembrar sempre de si “com saudade”.

O velório de Helena Afonso realiza-se esta sábado, a partir das 18h00, na casa mortuária do Montepio Rainha D. Leonor, no centro das Caldas da Rainha.

O funeral será em Lisboa, no domingo, O corpo será cremado às 13h00, no crematório dos Olivais.

Recorde-se que Zeca Afonso morreu em 1987, vítima de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), após uma luta de cerca de cinco anos contra a doença. Deixou quatro filhos: José Manuel, Helena, Joana e Pedro.