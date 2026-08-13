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Morre aos 24 anos militar da GNR após acidente de mota em Valongo

O jovem morreu na sequência de uma colisão entre a mota que conduzia e um carro, em Campo, Valongo, e estava fora de serviço quando sofreu o acidente.
Redação
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Morre aos 24 anos militar da GNR após acidente de mota em Valongo

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Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), de 24 anos, morreu na noite desta quarta-feira na sequência de um acidente rodoviário em Campo, no concelho de Valongo.

A colisão envolveu a mota em que o jovem seguia e um automóvel, e aconteceu na Estrada Nacional 15 (EN15), cerca das 20h30, segundo o Correio da Manhã.

O jovem exercia funções no Posto de Trânsito da GNR em Grândola, integrado no Comando Territorial de Setúbal.

Comando Territorial de Setúbal já reagiu

"A Guarda Nacional Republicana e o Comando Territorial de Setúbal ficaram mais pobres. Partiu, de forma inesperada e demasiado precoce, um dos nossos.", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais.

O militar, identificado como André Ferreira, encontrava-se fora de serviço no momento do acidente enquanto se deslocava na sua própria mota.

Ex-atleta do NCR Valongo

A morte do jovem causou também impacto no meio desportivo local. Antes de ingressar na GNR, tinha passado pelo NCR Valongo, onde foi treinador de basquetebol.

"Vais ser sempre um de nós André", pode ler-se na descrição da publicação na rede social Facebook.

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