Morava a poucos metros das crianças. Homem detido em Sintra por abusar de quatro crianças, a mais nova tem 4 anos

A Polícia Judiciária deteve um septuagenário suspeito de abuso sexual agravado, importunação sexual agravada e pornografia de menores contra quatro crianças de uma localidade de Sintra, com idades entre os 4 e os 16 anos. Os investigadores admitem que possam existir mais vítimas por identificar.

Um homem de 70 anos foi detido pela Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, no passado dia 1 de setembro, em Lisboa. O suspeito é indicado por fortes indícios de crimes sexuais contra quatro crianças, entre os quais abuso sexual agravado, importunação sexual agravada e pornografia de menores.

Segundo o comunicado da Polícia Judiciária, os factos terão ocorrido em contexto de vizinhança, na localidade de Belas, concelho de Sintra, entre 2022 e 2025. As vítimas têm atualmente 4, 10, 11 e 16 anos, e os investigadores não excluem a possibilidade de existirem outras crianças afetadas ainda por identificar.

Investigação começou com revelação de duas menores

O processo teve início a partir do relato feito por duas das vítimas a uma pessoa da sua confiança. Esse testemunho permitiu à PJ reunir um conjunto sólido de provas, que sustentaram a detenção do suspeito.

Suspeito em prisão preventiva

Após a detenção, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Sintra. O juiz determinou a aplicação da medida de coação mais gravosa prevista na lei, tendo o suspeito ficado em prisão preventiva.