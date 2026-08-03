segunda-feira, 03 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Moradores de Marvila contestam despejo de mãe com dois filhos e exigem reversão da decisão da Gebalis

Associações de moradores de Marvila condenam o despejo de uma viúva com dois filhos menores de uma habitação municipal e convocam um protesto para exigir que a Gebalis reverta a decisão
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Moradores de Marvila contestam despejo de mãe com dois filhos e exigem reversão da decisão da Gebalis

Criança de dois anos desaparecida é encontrada numa zona de mato em Vila Franca de Xira

Relacionados

Chelas. Zona T

No total dos seus bairros esta é a maior área de habitação social de Lisboa. Hoje, os bairros têm nomes bonitos mas antes eram designados apenas por letras. A Zona T nunca existiu mas, para a VERSA, significa o tráfico de droga que ali se pratica. Já a antiga Zona J e Zona M são as que mais se destacam por haver este negócio ilegal, embora de formas distintas. O antigo pugilista Jorge Pina sabe bem o que é o mundo da droga e abriu uma academia desportiva para tirar outras pessoas dessas vidas.
Chelas. Zona T

Associações e comissões de moradores de Marvila manifestaram esta segunda-feira forte oposição ao despejo de uma mãe viúva, desempregada e com dois filhos menores de uma habitação municipal no Bairro do Condado, em Lisboa, classificando a atuação da Gebalis como "injusta" e "desumana".

Num comunicado conjunto, a Comissão de Moradores e Utentes de Marvila (COMUM), a Associação de Moradores do Condado (AMC), a Associação dos Moradores do Bairro das Amendoeiras (AMBA), a Associação de Moradores do Vale Fundão (AMVF), a Comissão de Moradores dos Lotes 568 e 570, bem como os presidentes da Assembleia e da Junta de Freguesia de Marvila, condenam o despejo e anunciam uma ação de protesto para quarta-feira, junto à sede da Gebalis.

As organizações exigem a reversão da decisão e apelam à participação dos eleitos autárquicos da freguesia e do município, defendendo que "a população de Marvila não se cala" perante situações que consideram atentatórias do direito à habitação.

Família perdeu os dois titulares do contrato em 2024

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O caso envolve uma mulher que residia numa habitação municipal com o companheiro, pai dos seus dois filhos, atualmente com 4 e 2 anos. O homem era neto da titular do contrato de arrendamento e ambos faleceram em 2024.

Segundo informação recolhida pela vereação do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, a mulher comunicou as mortes à Gebalis e pediu para ser integrada na ficha de moradores. Para esse efeito, foi informada de que teria de apresentar um comprovativo emitido pela Junta de Freguesia que atestasse a sua residência na habitação.

Apesar de ter continuado a pagar a renda, alegadamente com conhecimento da empresa municipal, foi informada, em dezembro de 2025, de que os documentos apresentados não eram suficientes para regularizar a situação e que teria de abandonar a casa.

A decisão foi contestada judicialmente com apoio jurídico, mas o processo terminou com a execução do despejo.

Moradores acusam Gebalis de falta de humanidade

No comunicado, os representantes dos moradores consideram que a falta de regularização de situações habitacionais semelhantes e o recurso a "despejos cegos e insensíveis" não podem fazer parte de uma política pública de habitação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As associações dirigem também críticas ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, defendendo que terá de escolher entre validar a atuação da administração da Gebalis ou assegurar rapidamente uma solução habitacional para a família.

Gebalis diz que despejo cumpriu decisão judicial

Na sexta-feira, a Gebalis explicou que o agregado autorizado a ocupar a habitação era composto apenas pela arrendatária e pelo neto, ambos entretanto falecidos, e que a presença da companheira e dos filhos nunca tinha sido formalmente comunicada para efeitos de atualização da ficha de moradores.

Segundo a empresa municipal, a ocupante foi notificada para entregar voluntariamente o imóvel até 4 de novembro de 2024 e poderia ter recorrido aos programas municipais de apoio à habitação, como a Renda Apoiada, a Renda Acessível ou o Subsídio Municipal ao Arrendamento.

A Gebalis acrescentou ainda que, após a ocupante recorrer aos tribunais, a justiça deu razão à empresa municipal, permitindo a desocupação coerciva da habitação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Despejo Marvila
Gebalis
Habitação municipal
Protesto Marvila
Bairro do Condado

Leia também

Acusado de matar consultora imobiliária na Lourinhã e esconder corpo na Lagoa de Óbidos

O Ministério Público acusou um homem de 35 anos de homicídio qualificado e profanação de cadáver pela morte de uma consultora imobiliária, alegadamente assassinada na Lourinhã em janeiro. O arguido continua em prisão preventiva
Acusado de matar consultora imobiliária na Lourinhã e esconder corpo na Lagoa de Óbidos

Ano letivo do 3.º ciclo mantém calendário. Professores ficam dispensados de corrigir exames da época especial

O Governo decidiu manter o início das aulas do ensino básico entre 11 e 15 de setembro e dispensar os professores do 3.º ciclo da classificação dos exames nacionais da época especial, para garantir o arranque do novo ano letivo.
Ano letivo do 3.º ciclo mantém calendário. Professores ficam dispensados de corrigir exames da época especial

PJ investiga tentativa de rapto de bebé de dois anos em centro comercial do Seixal. Mãe diz que encontrou filha ao colo do alegado raptor

Uma bebé de dois anos terá sido alvo de uma tentativa de rapto, na manhã de sábado, no RioSul Shopping, no Seixal. A denúncia foi feita pela mãe da criança e o caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.
PJ investiga tentativa de rapto de bebé de dois anos em centro comercial do Seixal. Mãe diz que encontrou filha ao colo do alegado raptor

Mais vistos

Destaques