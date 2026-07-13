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Mistério resolvido: Descoberto o que estava por trás do mal-estar que afetou mais de 120 pessoas nas Caldas da Rainha

A Câmara Municipal confirmou esta semana o agente responsável pelos vómitos, diarreia e febre que levaram dezenas de pessoas ao hospital, a maioria jovens ligados a um torneio internacional de futebol.
Redação
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O número de pessoas com sintomas de mal-estar nas Caldas da Rainha já ultrapassa as 120, sendo que 68 chegaram a recorrer ao serviço de urgência do hospital local ao longo da última semana. Além de vómitos e diarreia, os casos incluem queixas de náuseas, febre, dores abdominais e dores de cabeça.

Depois de receber os resultados dos exames laboratoriais realizados a amostras de fezes, a autarquia esclareceu finalmente a origem do mal-estar generalizado. Segundo avançou o Jornal das Caldas, as análises enviadas para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge deram todas "positivo para norovírus do Genogrupo II", ficando assim identificado o agente por trás do surto.

Apesar de o vírus estar identificado, continua por apurar a via exata de exposição que despoletou o surto. A ASAE já inspecionou dois operadores ligados ao evento desportivo associado à maioria dos casos, sem ter detetado irregularidades graves nas instalações ou nos alimentos analisados, e as autoridades de saúde afastaram também a hipótese de contaminação através da rede pública de água. Estão ainda a decorrer análises a amostras de superfícies para despistar uma eventual contaminação ambiental.

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A maior parte dos casos está associada ao Footmania, um convívio-competição internacional de futebol jovem que decorreu nas Caldas da Rainha entre os dias 4 e 8 de julho, reunindo centenas de participantes entre os 15 e os 17 anos. Ainda assim, há situações identificadas que não têm qualquer ligação ao torneio.

Segundo as autoridades de saúde, a evolução clínica dos doentes tem sido globalmente favorável, com resolução espontânea em poucos dias e sem necessidade de internamentos.

O que é o norovírus

O norovírus é o principal responsável por surtos de gastroenterite aguda em todo o mundo. Provoca habitualmente um quadro de curta duração, com vómitos, diarreia, náuseas, febre ligeira, dores abdominais e dores de cabeça, que na maioria dos casos se resolve sozinho em dois a três dias.

É um vírus extremamente contagioso, transmitido de pessoa para pessoa, pelo contacto com superfícies ou objetos contaminados, ou através do consumo de água ou alimentos contaminados. Os grupos de maior risco de complicações são crianças pequenas, idosos e pessoas com o sistema imunitário enfraquecido, sobretudo pelo risco de desidratação associado aos vómitos e à diarreia persistentes.

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A prevenção passa sobretudo pela lavagem frequente e cuidada das mãos com água e sabão, pela desinfeção regular de superfícies e pelo isolamento de pessoas infetadas durante alguns dias, de forma a travar a propagação do vírus.

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