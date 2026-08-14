Mistério no exame de Português: escola de Viseu entrega computador usado por aluno ao Tribunal

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Uma escola em Viseu entregou esta quinta-feira ao Tribunal o computador usado por um aluno para realizar o exame nacional de Português.
“Decidimos entregar o computador no Tribunal de maneira a dissipar quaisquer dúvidas sobre alegadas irregularidades que envolvam o exame do aluno Martim, que é um aluno externo à escola, mas que decidiu realizar a prova nas nossas instalações", explicou fonte da direção da Escola Secundária Alves Martins, citada pelo Correio da Manhã.
Martim é o mesmo aluno cujo progenitor apresentou uma providência cautelar depois de dois terços da prova terem estado “desaparecidos”. O aluno teve 4,3 valores, mas os pais alegam que a prova entregue pela escola não é a mesma que Martim realizou. "Encontramos várias irregularidades quer nas questões de escolha múltipla mas também em folhas que não foram assinadas pelo nosso filho", argumentaram.
Após a providência cautelar, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu requereu um conjunto de documentos ao Ministério da Educação - que ainda não tinham sido entregues até ao início desta semana. "Os documentos e o computador foram agora entregues por ordem do Tribunal e por isso é falso que tenha sido uma entrega voluntária por parte da escola. Deu-se mais um passo rumo ao grande objetivo: fazer justiça", reforçou o pai do aluno do 12.º ano.