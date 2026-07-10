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Mistério nas Caldas da Rainha: sobe para 122 o número de pessoas com sintomas de intoxicação. Causa permanece desconhecida

A investigação prossegue, com vista a identificar a causa, esclarecer a fonte de exposição e, caso necessário, implementar medidas para a prevenção de novos casos. 
Redação
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Mistério nas Caldas da Rainha: sobe para 122 o número de pessoas com sintomas de intoxicação. Causa permanece desconhecida
Raquel Wise

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O número de pessoas com sintomas de intoxicação nas Caldas da Rainha continua a aumentar. De acordo com o revelado pela Unidade Local de Saúde (ULS) Oeste, já houve 122 pessoas com sintomas, num caso que continua envolto em mistério. 

"Até ao momento foram identificadas 122 pessoas com sintomas compatíveis, número que poderá vir a ser atualizado, uma vez que ainda decorre o contacto a parte dos participantes", informou a ULS à agência Lusa. 

Os sintomas mais frequentes são vómitos e diarreia, mas também náuseas, febre, dores abdominais e de cabeça.

Todas as pessoas que se dirigiram à unidade de saúde com estes sintomas, que estão a ser investigados, apresentaram uma “evolução clínica tem sido globalmente favorável, de curta duração e com resolução espontânea, sem casos graves e sem necessidade de internamento".

A investigação prossegue, com vista a identificar a causa, esclarecer a fonte de exposição e, caso necessário, implementar medidas para a prevenção de novos casos. 

Para isso, foram recolhidas amostras biológicas, alimentares e de superfícies de maior contacto das pessoas que apresentaram sintomas, para posterior análise em laboratório.

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Recorde-se que a maioria das intoxicações “mistério” está relacionada com o “Footmania”, um evento desportivo internacional, que teve lugar entre sábado e quarta-feira. Estiveram presentes 1.200 participantes internacionais e acompanhantes.

No entanto, o presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Vítor Marques, já informou que há também munícipes infetados que nada têm a ver com o evento. 

Para efeitos de investigação, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscalizou dois operadores económicos ligados ao evento, "não tendo sido identificadas irregularidades graves nas instalações nem nos alimentos inspecionados".

A Saúde Pública e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) descartam também a hipótese de estar relacionado com a água da rede pública ou da Lagoa de Óbidos.

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