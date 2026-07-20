Ministro recusa eliminar taxa de 25 euros para reapreciação nos exames Nacionais.

Fernando Alexandre rejeitou o apelo de professores e diretores para eliminar o custo da reapreciação dos exames nacionais, apesar dos problemas registados na correção digital. Confirmou ainda que a segunda fase dos exames mantém o calendário previsto, mas anunciou uma época especial em setembro para os alunos prejudicados.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, recusou hoje o pedido de professores e pais para abolir os 25 euros exigidos para a reapreciação dos exames nacionais, justificando tratar-se de uma “taxa moderadora”.

“Os 25 euros têm de se manter. É uma taxa moderadora”, defendeu o ministro durante uma conferência de imprensa no dia em que começam as candidaturas do concurso nacional de acesso ao ensino superior e na véspera do arranque da 2.º fase dos exames nacionais.

O representante dos diretores escolares, Filinto Lima, tinha pedido ao início do dia que esse valor fosse abolido tendo em conta os problemas identificados ao longo do processo de classificação dos exames nacionais.

Também o calendário da 2.º fase dos exames nacionais não será alterado, acrescentou o ministro, que anunciou que os alunos prejudicados poderão realizar exames nacionais numa época especial que se realizará em setembro, podendo depois concorrer ao ensino superior na 2.º fase.