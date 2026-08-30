Ministro garante arranque tranquilo do ano letivo

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António José Seguro promulga proibição de smartphones nas escolas até ao 9.º ano
Ensino Superior: Engenharia Aeroespacial no Porto lidera médias com 19,5
O ministro da Educação garante que o arranque do próximo ano letivo está a decorrer dentro do calendário previsto e sem motivos para antecipar problemas, incluindo no processo de colocação de professores. Quanto ao ensino superior, Fernando Alexandre admite que algumas instituições possam optar por adiar ligeiramente o início das aulas devido ao atraso na divulgação dos resultados da segunda fase de acesso.