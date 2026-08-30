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Ministro garante arranque tranquilo do ano letivo

O ministro da Educação garante que o próximo ano letivo arranca dentro do calendário previsto, sem sinais de problemas na colocação de professores. No ensino superior, algumas instituições poderão, ainda assim, adiar o início das aulas.
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Ministro garante arranque tranquilo do ano letivo

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Temas

Ministro da Educação
Fernando Alexandre
Arranque do ano letivo
Calendário escolar
Ensino superior

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