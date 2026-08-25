Ministro da Administração Interna manifesta solidariedade após atropelamento em Albufeira e garante investigação

O acidente aconteceu na Avenida Sá Carneiro, conhecida pela concentração de bares e estabelecimentos de diversão noturna, pouco depois das 03h00.

O Ministro da Admnistração Interna lamentou esta segunda-feira o atropelamento registado durante a madrugada em Albufeira, que provocou 12 feridos, entre eles dois militares da GNR.

Em comunicado, Luís Neves “manifesta a sua profunda solidariedade para com os militares da GNR e com todos o jovens atingidos e as respetivas famílias”. O ministro garante ainda que as circunstâncias do acidente serão “integralmente apuradas pelas autoridades competentes”, desejando uma rápida e plena recuperação a todos os feridos.

O acidente

Quatro mulheres ficaram feridas, uma das quais com gravidade, num atropelamento ocorrido na madrugada desta terça-feira na zona da Oura, em Albufeira, no distrito de Faro.

O acidente aconteceu na Avenida Sá Carneiro, conhecida pela concentração de bares e estabelecimentos de diversão noturna, pouco depois das 03:00.

Segundo a GNR, o condutor do veículo ligeiro foi detido e, após o teste de alcoolemia, apresentou uma taxa de álcool no sangue de 1,29 g/l. Deverá ser presente a juiz esta terça-feira.