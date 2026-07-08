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Ministra da Saúde admite constrangimentos nas urgências este verão: "Precisaríamos do dobro dos profissionais"

A ministra da Saúde reconheceu que poderão existir constrangimentos nas urgências durante o verão devido à falta de profissionais no SNS. Ana Paula Martins afirmou que, para garantir uma resposta plena, seria necessário "o dobro" dos profissionais atualmente disponíveis e admitiu ainda erros num recente despacho sobre as vias verdes do AVC
Redação
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Ministra da Saúde admite constrangimentos nas urgências este verão: "Precisaríamos do dobro dos profissionais"

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A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, admitiu esta quarta-feira que poderão ocorrer constrangimentos no funcionamento das urgências hospitalares durante o verão, apesar do planeamento realizado pelas unidades locais de saúde (ULS), sublinhando que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) enfrenta uma insuficiência estrutural de profissionais.

"Nunca poderia garantir que o verão vai ser tranquilo. Nenhum verão na saúde se pode dizer tranquilo", afirmou a governante, à margem da inauguração da nova Unidade de Saúde Familiar (USF) de Alpiarça.

Segundo Ana Paula Martins, o verão constitui um período particularmente exigente para o SNS, uma vez que à escassez de recursos humanos se somam as férias dos profissionais de saúde.

"Precisaríamos do dobro dos profissionais"

A ministra explicou que, para assegurar o funcionamento das urgências com a resposta desejada, o SNS necessitaria de muito mais profissionais.

"Para manter as urgências a funcionar com toda a consistência e a plenitude que precisaríamos, teríamos de ter o dobro dos equivalentes de tempo completo, ou seja, dos profissionais que temos, e isso não existe e não vai acontecer", afirmou, citada pela agência Lusa.

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De acordo com a governante, as escalas são elaboradas tendo em conta os recursos indispensáveis para garantir a segurança da prestação de cuidados, mas qualquer ausência inesperada pode comprometer a resposta das equipas.

"Se temos, de repente, um médico que tem um problema ou que fica doente, ou tem uma questão familiar e não pode vir, a escala fica afetada e, às vezes, não conseguimos substituí-lo", explicou.

Ainda assim, destacou o trabalho desenvolvido pelas administrações das ULS, diretores clínicos e enfermeiros gestores para encontrar soluções que evitem o encerramento dos serviços de urgência.

Ana Paula Martins salientou que, durante os feriados de junho, não se verificaram os constrangimentos registados em anos anteriores, quando chegaram a existir "10 ou 12 urgências verdadeiramente fechadas".

Apesar disso, reconheceu que o atual período de verão é "muitíssimo difícil" e alertou que "até o melhor planeamento pode ser interrompido por imponderáveis".

Ministra reconhece erros em despacho sobre vias verdes do AVC

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Na mesma ocasião, Ana Paula Martins comentou a polémica em torno do despacho do Ministério da Saúde relativo às equipas envolvidas nas vias verdes do acidente vascular cerebral (AVC), assumindo a responsabilidade pelo documento publicado em 29 de junho.

"O despacho, na verdade, fui eu que o assinei, por isso naturalmente tenho que ser eu a responder por ele. Não devia ter sido publicado com aquele conteúdo", declarou.

A ministra reconheceu a existência de "lapsos importantes", relacionados quer com a organização das equipas de prevenção, quer com a tabela remuneratória dos procedimentos, questões que motivaram críticas por parte de profissionais das áreas da neurorradiologia, cardiologia e radiologia de intervenção.

"Têm razão em variadíssimas coisas", admitiu.

Segundo a governante, já decorreram reuniões com a Ordem dos Médicos e com os profissionais envolvidos, estando atualmente em curso a revisão do diploma.

O objetivo, adiantou, é alcançar nas próximas duas a três semanas uma nova versão "equilibrada, segura e que continue a assegurar as nossas vias verdes que tantas vidas salvam".

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