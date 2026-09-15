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Ministério Público investiga diretor da PJ por suspeitas de falsas declarações e abuso de poder

Uma denúncia relacionada com o caso Football Leaks levou à abertura de um inquérito que envolve Carlos Cabreiro e outros dirigentes da PJ. Em causa estão alegadas gravações cuja existência terá sido negada em tribunal.
SOL/Lusa
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Ministério Público investiga diretor da PJ por suspeitas de falsas declarações e abuso de poder

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O Ministério Público abriu um inquérito ao diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Carlos Cabreiro, e a outros dirigentes da polícia por suspeitas de falsas declarações e abuso de poder, confirmou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

A investigação, inicialmente avançada pelo Expresso, teve origem numa denúncia apresentada à PGR relacionada com o processo Football Leaks. Em causa está a alegação de que Carlos Cabreiro terá prestado falsas declarações em tribunal ao afirmar que não tinham sido realizadas escutas ambientais durante a investigação que envolveu Rui Pinto e o seu então advogado, Aníbal Pinto.

Documentos da PJ estão no centro da denúncia

Segundo a queixa enviada à PGR, terão sido realizadas gravações pela PJ em 2015, no dia em que Aníbal Pinto se encontrou com Nélio Lucas, dono da Doyen, e o advogado Pedro Henriques numa área de serviço de Oeiras.

O encontro foi relevante para a investigação que acabaria por permitir identificar Rui Pinto. O criador do Football Leaks foi condenado, em setembro de 2023, a quatro anos de prisão, com pena suspensa, por um crime de extorsão na forma tentada, três crimes de violação de correspondência agravada e cinco de acesso ilegítimo.

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Aníbal Pinto apresentou uma queixa à PGR depois da descoberta de documentos internos da PJ, entre os quais uma Ordem de Missão e um Relatório de Diligência Externa (RDE), que, segundo o advogado, confirmam a realização das escutas.

Na denúncia são visados Carlos Cabreiro e os inspetores José Amador, Hugo Monteiro e Rogério Bravo, além de "todos os demais funcionários" da PJ que tenham participado nas alegadas escutas.

O advogado sustenta que a documentação entretanto encontrada é "incompatível com a versão apresentada perante o tribunal acerca da inexistência de gravação áudio de um encontro ocorrido em outubro de 2015".

Gravação terá sido extraída para um CD

Segundo o RDE citado na queixa, ao qual a Lusa teve acesso, a gravação terá sido extraída para um CD entregue ao inspetor José Amador. Aníbal Pinto considera estar-se "perante uma incompatibilidade objetiva, grave e materialmente relevante entre a documentação operacional da PJ e as informações e depoimentos através dos quais a existência da gravação foi negada perante o tribunal".

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De acordo com a denúncia, a escuta teria sido proibida pelo Ministério Público e os inspetores da PJ reiteraram em tribunal que não tinha existido.

Aníbal Pinto pretende que seja apurado se foi produzida prova ilegal durante a investigação e se esta terá sido validada em tribunal com base em testemunhos falsos, incluindo o de Carlos Cabreiro, que à data desempenhava funções de coordenação na PJ. Por esse motivo, pediu à PGR a "instauração do competente inquérito criminal".

A queixa admite ainda a eventual existência de crimes de denegação de justiça e prevaricação, falsidade de testemunho, falsificação ou contrafação de documento, danificação ou subtração de documento e notação técnica, e abuso de poder.

Temas

PJ
Ministério Público
Carlos Cabreiro
Abuso de Poder
Football Leaks

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