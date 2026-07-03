segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Ministério Público acusa onze bombeiros do Fundão por alegada violação de colega de 19 anos

A vítima deixou de frequentar o quartel por estar aterrorizado.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Ministério Público acusa onze bombeiros do Fundão por alegada violação de colega de 19 anos

Cristiano Ronaldo surpreende criança que perdeu a família nos sismos da Venezuela

O Ministério Público(MP) acusou onze bombeiros voluntários da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Fundão por alegados crimes de violação e coação sexual contra um jovem de 19 anos.

Segundo a acusação, os factos terão ocorrido em duas ocasiões distintas, na parte da manhã e da noite de dia 6 de setembro de 2025, no interior do quartel, no distrito de Castelo Branco. Os arguidos, com idades entre os 22 e os 53 anos, entre os quais um chefe e um subchefe, terão importunado sexualmente a vítma, que tentou reagir, mas alguns dos outros colegas impediram-no.

A vítima, apesar de "ter sentido dor e desconforto", por "vergonha" não relatou o episódio a ninguém, pode ler-se na acusação a que a Lusa teve acesso.

Os factos repetiram-se quando o jovem voltou para iniciar o turno da noite. "Alguns dos arguidos levaram-no à força para a antiga camarata feminina, ao lado da sala de piquete", tentou mostrar resistência, mas não conseguiu. A acusação refere ainda que "alguns colegas assistiram e nada fizeram".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A vítima deixou de frequentar o quartel por estar aterrorizado.

Acusação envolve 11 arguidos

Cinco dos arguidos respondem, em coautoria, por dois crimes de violação e um de coação sexual, outros cinco, também em coautoria, respondem por um crime de violação e um de coação sexual, estando o último arguido acusado de um crime de violação na forma tentada.

José Sousa, o comandante, apresentou a demissão, tendo garantido à população que nunca tinha tido conhecimento "de quaisquer atos semelhantes por parte dos arguidos, dentro ou fora da instituição".

O MP considera que os arguidos "agiram de forma livre, voluntária, deliberada e consciente."

Os onze arguidos proibidos de contactar a alegada vítima, por qualquer meio, ou de se aproximarem a menos de 500 metros, bem como de estabelecer contacto entre si — com exceção de dois arguidos que são irmãos. Estão ainda obrigados a apresentações semanais no posto da GNR da área de residência e mantêm a proibição de entrar ou frequentar o quartel dos Bombeiros Voluntários do Fundão. A única exceção prevista aplica-se a situações de emergência devidamente fundamentadas e autorizadas pela hierarquia, quando esteja em causa a proteção das populações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Na acusação, o Ministério Público justifica igualmente a necessidade de manter estas medidas com a existência de uma mensagem encontrada no telemóvel de um dos arguidos. Nessa conversa, alegadamente trocada com a namorada, pode ler-se a seguinte questão: "Se todos se unirem e disserem que não viram nada, como é que o processo pode ir para a frente?".

Além disso, o Ministério Público requer que, caso os bombeiros venham a ser condenados a penas de prisão iguais ou superiores a três anos, seja ordenada a recolha de amostras de ADN para inserção na base de dados nacional.

Temas

Ministério Público
Bombeiros do Fundão
Coação sexual
Quartel
Jovem

Leia também

PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

A iniciativa reuniu mais de 40 mil operacionais, dos quais 718 atuaram em território português.
PJ participa em megaoperação internacional contra tráfico humano. Três detidos e oito vítimas em Portugal

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

Vítima, de 25 anos, seguia como passageiro da viatura. Autoridades continuam à procura do condutor e do outro ocupante que abandonaram o local depois do despiste.
Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

O ministério da Economia e da Coesão Territorial, em colaboração com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), lançou hoje na Freguesia de Tó, em Mogadouro, Bragança, o “MULTIBANCO + Perto”, projeto-piloto que pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem qualquer ponto de atendimento bancário próximo.
MULTIBANCO + Perto chega às populações sem acesso a serviços bancários

Mais vistos

Destaques