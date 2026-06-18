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Ministério Público acusa grupo neonazi de seguir passos de Montenegro. AML chegou a pensar sequestrar o primeiro-ministro

Acusação conhecida esta quinta-feira revela que elementos do Movimento Armilar Lusitano terão obtido dados sobre a residência e rotinas de Luís Montenegro. Grupo tinha uma lista de figuras públicas identificadas como possíveis alvos.
Redação
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Ministério Público acusa grupo neonazi de seguir passos de Montenegro. AML chegou a pensar sequestrar o primeiro-ministro

“O meu telemóvel ouviu isto?”. Perceba porque é que os seus dispositivos parecem ouvir as suas conversas

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O Ministério Público acusou esta quinta-feira nove suspeitos de integrarem o Movimento Armilar Lusitano (MAL), um grupo de inspiração neonazi que, segundo a investigação, terá equacionado um ataque contra o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

De acordo com a acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), os elementos do grupo recolheram informações sobre a residência do chefe do Governo e discutiram possíveis formas de o atingir, incluindo um ataque à sua habitação em Lisboa, segundo o Correio da Manhã, que teve acesso aos detalhes do processo.

Agente da PSP terá obtido dados sobre a morada do primeiro-ministro

Segundo o Ministério Público, um dos arguidos, Bruno Gonçalves, agente da PSP atualmente em prisão preventiva, terá conseguido obter a morada de Luís Montenegro através de informação consultada no sistema da Polícia Municipal de Lisboa, onde estava colocado.

A acusação refere que o suspeito partilhou esses dados com outros membros do grupo numa plataforma online, escrevendo: “Consegui a morada de um certo atual primeiro-ministro, aquele conhecido pelo Monstro Negro”.

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A investigação sustenta que essa informação foi posteriormente discutida entre elementos do MAL, que analisaram diferentes hipóteses de atuação.

Grupo afastou sequestro e discutiu ataque com granada

Na acusação, o Ministério Público descreve conversas entre membros do grupo onde surge a possibilidade de realizar um ataque contra a residência do primeiro-ministro.

Depois de considerarem a hipótese de um sequestro, os suspeitos terão colocado essa opção de lado e discutido outras formas de ação. Um dos excertos incluídos no processo refere: “Sequestro é para esquecer, mas uma granada de 37mm disparada por uma janela adentro não está fora do ementa”.

Segundo o MP, estas conversas fazem parte dos elementos recolhidos durante a investigação ao grupo.

Montenegro fazia parte de lista de figuras identificadas pelo MAL

Luís Montenegro surge entre as personalidades que, segundo a acusação, foram alvo de recolha de informação por parte do grupo.

O Ministério Público refere que os membros do MAL “catalogaram e/ou recolheram informações” sobre pessoas que consideravam “ameaças ou alvos”.

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Na lista identificada pela investigação aparecem também nomes como Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Cavaco Silva, Francisco Pinto Balsemão, Rui Tavares, Ricardo Sá Fernandes, Mariana Mortágua e Miguel Sousa Tavares.

Os principais suspeitos do processo são acusados de liderar e recrutar elementos para uma organização terrorista.

A acusação abrange quatro arguidos em prisão preventiva e outros cinco suspeitos. O caso é apontado como a primeira acusação a um grupo terrorista exclusivamente português desde o processo das FP-25.

O Movimento Armilar Lusitano foi desmantelado pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária em junho de 2025, numa operação que levou à detenção dos principais responsáveis.

Cabe agora aos tribunais avaliar a responsabilidade criminal dos arguidos.

Temas

Movimento Armilar Lusitano
Acusação
Ministério Público
Grupo Neo nazi
Ataque Sequestro

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