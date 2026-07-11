Militar da GNR morre atropelado no IC2 durante operação de trânsito. Condutor estava alcoolizado

Um militar da Brigada de Trânsito da GNR, de 29 anos, morreu na noite de sexta-feira após ter sido atropelado no IC2, em Alcobaça, enquanto regulava o trânsito junto de um camião incendiado. O condutor, que abandonou inicialmente o local, regressou mais tarde e foi detido, apresentando uma taxa de álcool no sangue superior ao limite criminal

Um militar da Brigada de Trânsito (BT) da Guarda Nacional Republicana (GNR), de 29 anos, morreu na noite de sexta-feira na sequência de um atropelamento no IC2, na zona de Redondas, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça.

O acidente ocorreu cerca das 23h20, ao quilómetro 88 da via, quando o militar, afeto ao Destacamento de Trânsito de Leiria e natural de Fafe, regulava a circulação rodoviária junto de um camião que se tinha incendiado pouco antes. Na altura do atropelamento, o fogo já se encontrava extinto.

Condutor fugiu, regressou ao local e foi detido

Segundo fonte da GNR, o veículo que atropelou o militar não parou de imediato, tendo o condutor abandonado o local após o embate.

No entanto, regressou posteriormente e apresentou-se às autoridades, acabando por ser detido.

Os testes realizados revelaram que o homem conduzia com uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas por litro, valor que configura um crime previsto na legislação portuguesa e punível com pena de prisão.

As circunstâncias do atropelamento estão a ser investigadas pelas autoridades competentes.

Ministro lamenta morte de militar "em cumprimento do dever"

O ministro da Administração Interna lamentou a morte do militar, destacando que perdeu a vida enquanto desempenhava funções de serviço.

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna afirmou que "nenhuma vida deve ser perdida por indiferença, negligência ou irresponsabilidade", sublinhando que todos os cidadãos têm o dever de respeitar as ordens das forças de segurança e adotar comportamentos responsáveis na estrada.

O Governo manifestou ainda solidariedade e apresentou condolências à família da vítima, aos amigos, à Guarda Nacional Republicana e, em particular, aos militares do Destacamento de Trânsito de Leiria.

Acidente ocorreu durante operação após incêndio de camião

O atropelamento aconteceu no âmbito de uma operação de regularização do trânsito desencadeada depois de um incêndio num veículo pesado de mercadorias.

Apesar de o incêndio já estar extinto, o militar permanecia na via a assegurar a circulação em segurança quando foi colhido pelo automóvel.

O caso volta a colocar em evidência os riscos enfrentados diariamente pelos elementos das forças de segurança durante operações em estradas de elevado tráfego, reforçando os apelos ao cumprimento das regras de circulação e à redução da velocidade nas zonas sinalizadas.