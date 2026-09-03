Militar da GNR fora de serviço detém homem que atropelou namorada em Valongo

Um homem de 24 anos foi detido em Valongo após alegadamente atropelar a namorada, de 22 anos, na sequência de uma discussão. A vítima terá seguido vários metros no capô do carro e foi transportada para o hospital

Um militar da GNR que se encontrava fora de serviço deteve esta quinta-feira, em flagrante delito, um homem de 24 anos suspeito de atropelar a namorada, de 22, em Valongo, no distrito do Porto.

O incidente ocorreu cerca das 13h30, na sequência de uma discussão entre o casal na via pública.

Segundo fonte da GNR, o desentendimento culminou com o homem a atropelar a jovem, que terá permanecido durante alguns metros no capô da viatura.

O militar da Guarda, que se encontrava fora de serviço, procedeu à detenção do alegado condutor. Foram depois chamados outros militares da GNR para prosseguir com a recolha de elementos relacionados com o caso e encaminhar o detido.

Vítima foi transportada para o hospital

A jovem, de 22 anos, foi transportada para uma unidade hospitalar, apresentando queixas num pulso e nas pernas.

A GNR contactou entretanto a Polícia Judiciária, uma vez que, segundo a Guarda, poderá estar em causa a investigação de um eventual crime de tentativa de homicídio.

O homem de 24 anos deverá ser presente a tribunal na sexta-feira para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

As circunstâncias do incidente continuam a ser apuradas pelas autoridades.