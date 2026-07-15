Militar da GNR acusado de atropelar cunhada e de agredir com violência menina de 12 anos em Almeirim

A criança encontra-se em estado considerado muito grave e o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Um militar da GNR, com cerca de 50 anos, foi detido na terça-feira, em Almeirim, por alegadamente ter atropelado intencionalmente a cunhada e agredido violentamente uma menina de 12 anos, num caso que está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Segundo avança o Correio da Manhã, as duas vítimas foram transportadas para o Hospital de Santarém. A mulher sofreu ferimentos na sequência do atropelamento e a criança ficou em estado considerado muito grave, permanecendo internada com prognóstico reservado.

De acordo com o mesmo jornal, os factos terão ocorrido na sequência de um desentendimento familiar. O suspeito, que também é militar da GNR, terá conduzido o automóvel contra a mulher do irmão e, depois de sair da viatura, agredido fisicamente a menina de 12 anos, enteada do seu irmão.

O irmão do suspeito é igualmente militar da GNR e encontra-se de baixa médica por incapacidade.

Existem ainda suspeitas de que o homem possa ter sofrido um surto, embora essa hipótese não tenha sido confirmada pelas autoridades.

Fonte oficial da GNR confirmou que o militar se apresentou voluntariamente no posto territorial de Almeirim, onde foi detido por indicação do Ministério Público.

Posteriormente, foi entregue à Polícia Judiciária, que assumiu a investigação. Segundo o Correio da Manhã, o caso poderá configurar crimes de homicídio na forma tentada.

As circunstâncias do episódio continuam a ser investigadas.