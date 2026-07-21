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Milhares de alunos fazem hoje novos exames sem saber se podem confiar nas notas da primeira fase

Esta terça-feira realizam-se novas provas da segunda fase dos exames nacionais, enquanto continuam as dúvidas sobre as classificações da primeira fase. Os erros na avaliação e as correções de última hora deixaram milhares de estudantes sem confiança nos resultados.
Redação/Lusa
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Milhares de alunos fazem hoje novos exames sem saber se podem confiar nas notas da primeira fase
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A segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário começa hoje, mas muitos alunos ainda dizem ter dúvidas quanto às notas obtidas na primeira prova devido às falhas na classificação digital.

Arranca também hoje a segunda fase das provas finais do 9.º ano, com Português às 09:30.

À mesma hora, realiza-se a prova de Português do 12.º ano, a primeira depois de, nos últimos dias, os alunos do ensino secundário terem ficado a conhecer os resultados obtidos nos exames realizados na primeira fase.

No entanto, as falhas no processo de classificação digital, os atrasos na divulgação das notas e os erros entretanto identificados na avaliação minaram a confiança dos estudantes que, na segunda-feira, ainda manifestavam dúvidas quando às pautas.

«As notas que foram lançadas, muito provavelmente, estão erradas», dizia um dos mais de 30 manifestantes que estiveram concentrados em frente ao Ministério da Educação.

As pautas dos exames nacionais começaram a ser afixadas apenas na sexta-feira à noite, mas inicialmente sem todas as classificações, devido a falhas identificadas pelo Júri Nacional de Exames (JNE).

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As classificações em falta chegaram às escolas durante o fim de semana, mas, na segunda-feira, milhares de alunos ainda viram corrigidas as notas inicialmente atribuídas a Física e Química e a Geografia, por erros na avaliação de itens da prova.

Apesar dos problemas reconhecidos pelo ministro Fernando Alexandre, o Governo manteve os calendários do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, bem como os da segunda fase dos exames.

Contudo, os alunos que se sintam prejudicados poderão realizar exames numa época especial, a decorrer em setembro, podendo depois concorrer ao ensino superior na segunda fase.

O ministro da Educação deu como exemplo os alunos que sinalizem desconformidades na digitalização da prova realizada na primeira fase e que não tenham sido corrigidas até ao final do prazo de inscrição para a segunda fase, que terminou na segunda-feira.

A única exceção é o exame de Geografia A, cujo prazo de inscrição foi alargado até ao final do dia de hoje devido a um erro na avaliação de dois itens, que obrigou à correção das notas, enviadas às escolas apenas a meio da tarde de segunda-feira.

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A segunda fase dos exames nacionais termina na sexta-feira, com a prova de Inglês às 14:00.

Para os alunos do 9.º ano, a prova de Matemática está marcada para quinta-feira, às 09:30.

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