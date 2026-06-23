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Metro de Lisboa prepara mudança no horário de funcionamento: abertura passa a ser às 5h30 da manhã ainda este ano

Esta mudança tem como objetivo responder às necessidades dos passageiros.
Redação
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Metro de Lisboa prepara mudança no horário de funcionamento: abertura passa a ser às 5h30 da manhã ainda este ano

Jovem morre em despiste de carro em Albufeira. Condutor e segundo passageiro fugiram após o acidente

O Metro de Lisboa prepara-se para testar a abertura às 5h30 da manhã, uma medida que surge no âmbito de um projeto-piloto destinado a avaliar novas soluções de mobilidade para responder às necessidades dos passageiros da Área Metropolitana de Lisboa.

A iniciativa deverá arrancar em outubro e foi anunciada por Cristina Vaz Tomé durante uma conferência sobre transportes públicos, realizada no terminal fluvial do Cais do Sodré, a que a Lusa teve acesso.

"Não podemos manter os horários do passado. Temos de dar a resposta ao presente.", referiu a presidente do concelho de administração.

Atualmente, o Metro de Lisboa inicia o serviço regular às 6h30, um horário que tem sido apontado como insuficiente para alguns setores profissionais, como saúde, limpeza, logística ou hotelaria, cujos trabalhadores muitas vezes precisam de se deslocar antes desse período.

Contudo, ainda não existe um modelo definido e o projeto-piloto servirá para "afinar esta modalidade para iniciar em janeiro de 2027”.

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