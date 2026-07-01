Mestre de artes marciais detido por suspeitas de coação sexual durante alegada "massagem terapêutica"

Uma vez que existia o perigo de que o suspeito mantivesse as práticas ilícitas, foram emitidos mandados de detenção "imediatamente cumpridos".

Um homem de 67 anos foi detido pela Polícia Judiciária no Porto por suspeitas do crime de coação sexual. Tudo terá acontecido no passado mês de maio, numa escola de Artes Marciais onde é mestre.

O detido terá sugerido à vítima tratamentos alternativos para patologias que lhe terá revelado numa aula de artes marciais em que participou com o filho menor.

"Na data marcada, foi encaminhada pelo suspeito para um gabinete onde alegadamente ocorreria a massagem terapêutica", explica a PJ em comunicado.

A vítima terá ficado apenas em roupa interior, onde o suspeito iniciou "manobras no corpo da queixosa" que a terão deixado constrangida. "O constrangimento foi tal que a vítima não conseguiu reagir aos atos sexuais de relevo de que foi vítima", informam as autoridades.

Uma vez que existia o perigo de que o suspeito mantivesse as práticas ilícitas, foram emitidos mandados de detenção "imediatamente cumpridos".

O suspeito será agora presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação adequadas.