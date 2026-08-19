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Mergulhador desaparece durante trabalhos na Lisnave em Setúbal. Buscas estão em curso

Um homem, de 28 anos, estava a trabalhar numa chamada "caixa de mar", que se situa abaixo da linha de água quando desapareceu. O seu quipamento de mergulho foi encontrado no local.
Redação
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Mergulhador desaparece durante trabalhos na Lisnave em Setúbal. Buscas estão em curso

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Um mergulhador profissional, de 28 anos, desapareceu na manhã desta quarta-feira, durante trabalhos de reparação num navio nos estaleiros da Lisnave, em Setúbal.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional afirma que as buscas já foram iniciadas.

O alerta foi dado às 10h06, depois de os restantes elementos da equipa que se encontravam no local terem dado conta do desaparecimento. O homem estava a participar em trabalhos numa chamada "caixa de mar", uma estrutura situada abaixo da linha de água do navio.

As operações de busca foram entretanto mobilizadas e continuam a decorrer.

No local estão tripulantes da Estação Salva-vidas de Sesimbra e elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Subaquáticas (GMF-OPS) da Polícia Marítima. Foi ainda ativada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Equipamento foi encontrado junto ao local dos trabalhos

Em declarações à RTP, o capitão do Porto de Setúbal, Gomes Agostinho, revelou que o equipamento utilizado pelo mergulhador foi encontrado junto à zona onde a equipa estava a trabalhar.

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"Desconhecemos a razão pelo qual ele não teria, naquele momento, o equipamento envergado", explicou o responsável.

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