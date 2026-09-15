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MEO alvo de ataque que afetou a rede internacional. Saiba o que aconteceu

Um “ataque em massa” atingiu a MEO e provocou constrangimentos em vários serviços. Apesar do impacto na rede internacional, a operadora garante que conseguiu recuperar rapidamente a estabilidade e assegura que o ataque não resultou em qualquer acesso a dados dos clientes.
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MEO alvo de ataque que afetou a rede internacional. Saiba o que aconteceu

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A MEO adiantou esta segunda-feira que foi alvo de um "ataque em massa" que causou constrangimentos nos seus serviços, garantindo que conseguiu "controlar rapidamente a situação" e que a intrusão não resultou em acesso a dados de clientes.

Em comunicado enviado à Lusa, a MEO referiu que foi alvo "de um ataque em massa que provocou congestionamento e degradação da rede internacional".

"Foram de imediato ativadas todas as medidas de mitigação e recuperação, permitindo controlar rapidamente a situação e restabelecer a estabilidade do serviço, referiu a MEO.

A operadora garantiu ainda que o ataque "não resultou qualquer intrusão nem acesso a dados da MEO e seus clientes".

"A MEO mantém o seu compromisso com a segurança, resiliência, robustez e a qualidade das suas infraestruturas e serviços", concluiu na mesma nota.

O portal Downdetector, plataforma que fornece informações, em tempo real, sobre vários serviços, registou vários relatos de avaria em serviços da MEO, Vodafone, NOS ou Digi, entre outros.

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