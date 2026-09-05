Menos utentes com médico de família e cirurgias quase estagnadas: Ordem arrasa novo plano do SNS

De 98% para 85,37%: o novo plano do SNS reduz a meta de utentes com médico de família e prevê praticamente o mesmo número de cirurgias até 2028. A Ordem dos Médicos considera que a estratégia “fica muito aquém” do que é necessário.

O novo Quadro Global de Referência do SNS para 2026-2028 já foi publicado em Diário da República e estabelece uma meta de 85,37% de utentes com médico de família em 2026, mantendo o mesmo objetivo até 2028.

A Ordem dos Médicos critica a redução. Em 2024, a meta definida para 2026 apontava para 98% de cobertura.

A organização considera que, perante as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, o SNS deveria aumentar a sua capacidade de resposta. “Perante dificuldades tão sérias de acesso, o caminho tem de ser recuperar capacidade e aumentar a resposta”, defende.

Cirurgias quase não aumentam

Também na atividade cirúrgica, a Ordem manifesta preocupação. Entre janeiro e maio deste ano, os hospitais do SNS realizaram menos 19 mil cirurgias programadas do que no mesmo período de 2025, uma quebra de 5,4%.

Ainda assim, o plano prevê cerca de 799.500 cirurgias em 2026, praticamente o mesmo número registado em 2025.

“Não se percebe como se pretende reduzir listas de espera quando a atividade cirúrgica está a cair e não são visíveis soluções capazes de inverter esta tendência”, critica a Ordem dos Médicos.

O documento estabelece ainda um limite de 1,4% para novos recrutamentos permanentes, valor que a Ordem considera que deve ser revisto de acordo com as necessidades concretas das unidades de saúde.

Para a Ordem, o SNS deve apostar no reforço da capacidade e dos profissionais, em vez de baixar as metas. “Portugal tem de apostar no SNS, não habituar-se à ideia de um SNS mínimo e mais frágil”, defende.