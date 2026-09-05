sábado, 05 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Menos utentes com médico de família e cirurgias quase estagnadas: Ordem arrasa novo plano do SNS

De 98% para 85,37%: o novo plano do SNS reduz a meta de utentes com médico de família e prevê praticamente o mesmo número de cirurgias até 2028. A Ordem dos Médicos considera que a estratégia “fica muito aquém” do que é necessário.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Menos utentes com médico de família e cirurgias quase estagnadas: Ordem arrasa novo plano do SNS

Luís Neves: “O meu lugar está sempre à disposição do primeiro-ministro”

Relacionados

Nove chefes abandonam cargos na urgência pediátrica do Hospital Dona Estefânia

Nove chefes de equipa da urgência pediátrica do Hospital Dona Estefânia demitiram-se das funções de coordenação, alegando constrangimentos relacionados com a falta de anestesiologistas. A ULS São José reconhece dificuldades no preenchimento das escalas e garante estar a tomar medidas para reforçar o serviço.
Nove chefes abandonam cargos na urgência pediátrica do Hospital Dona Estefânia

Há 10,77 milhões de inscritos no SNS, mas nem todos têm direito a médico de família

O SNS concluiu a reorganização do Registo Nacional de Utentes, que contabiliza 10,77 milhões de inscritos nos cuidados de saúde primários. Apesar de 87% terem médico de família, mais de 1,36 milhões continuam a aguardar atribuição, com Lisboa e Vale do Tejo a apresentar a menor taxa de cobertura do país.
Há 10,77 milhões de inscritos no SNS, mas nem todos têm direito a médico de família

Diabéticos em risco de ficar sem comparticipação de medicamentos devido a problemas no Registo de Utentes

A Sociedade Portuguesa de Diabetologia alerta que problemas na atualização do Registo Nacional de Utentes podem dificultar o acesso à comparticipação de medicamentos, insulina e dispositivos para diabéticos. A SPD pede soluções rápidas para evitar interrupções nos tratamentos
Diabéticos em risco de ficar sem comparticipação de medicamentos devido a problemas no Registo de Utentes

O novo Quadro Global de Referência do SNS para 2026-2028 já foi publicado em Diário da República e estabelece uma meta de 85,37% de utentes com médico de família em 2026, mantendo o mesmo objetivo até 2028.

A Ordem dos Médicos critica a redução. Em 2024, a meta definida para 2026 apontava para 98% de cobertura.

A organização considera que, perante as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde, o SNS deveria aumentar a sua capacidade de resposta. “Perante dificuldades tão sérias de acesso, o caminho tem de ser recuperar capacidade e aumentar a resposta”, defende.

Cirurgias quase não aumentam

Também na atividade cirúrgica, a Ordem manifesta preocupação. Entre janeiro e maio deste ano, os hospitais do SNS realizaram menos 19 mil cirurgias programadas do que no mesmo período de 2025, uma quebra de 5,4%.

Ainda assim, o plano prevê cerca de 799.500 cirurgias em 2026, praticamente o mesmo número registado em 2025.

“Não se percebe como se pretende reduzir listas de espera quando a atividade cirúrgica está a cair e não são visíveis soluções capazes de inverter esta tendência”, critica a Ordem dos Médicos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O documento estabelece ainda um limite de 1,4% para novos recrutamentos permanentes, valor que a Ordem considera que deve ser revisto de acordo com as necessidades concretas das unidades de saúde.

Para a Ordem, o SNS deve apostar no reforço da capacidade e dos profissionais, em vez de baixar as metas. “Portugal tem de apostar no SNS, não habituar-se à ideia de um SNS mínimo e mais frágil”, defende.

Temas

Ordem dos Médicos
SNS
Médicos
Cirurgias
Saúde

Leia também

Duas crianças ficam feridas em violento despiste na A3: carro embateu numa estrutura de betão

O pai das crianças poderá ter adormecido momentaneamente ao volante, levando o carro a sair da autoestrada e a percorrer vários metros pela berma. O veículo acabou por embater numa estrutura de betão e ficou numa posição instável.
Duas crianças ficam feridas em violento despiste na A3: carro embateu numa estrutura de betão

Menos utentes com médico de família e cirurgias quase estagnadas: Ordem arrasa novo plano do SNS

De 98% para 85,37%: o novo plano do SNS reduz a meta de utentes com médico de família e prevê praticamente o mesmo número de cirurgias até 2028. A Ordem dos Médicos considera que a estratégia “fica muito aquém” do que é necessário.
Menos utentes com médico de família e cirurgias quase estagnadas: Ordem arrasa novo plano do SNS

Mário Mendes: “A PJ é uma instituição fundamental para o país”

Juiz conselheiro jubilado do STJ e antigo diretor da Polícia Judiciária, Mário Mendes defende a importância da instituição no combate à criminalidade e alerta para os desafios que se colocam à investigação, da falta de meios ao crime económico e informático, passando pela necessidade de reforçar a cooperação entre Polícias.
Mário Mendes: “A PJ é uma instituição fundamental para o país”

Mais vistos

Destaques