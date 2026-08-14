Menino de três anos levado consciente para o hospital após queda do terceiro andar no Cacém

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Um menino de três anos sobreviveu a uma queda de um terceiro andar, ocorrida esta sexta-feira de manhã no Cacém, no concelho de Sintra.
Segundo avança o Correio da Manhã, o acidente aconteceu junto à zona do mercado do Cacém, tendo o alerta sido dado pelas 10h33, por populares. A criança acabou por ser assistida no local e transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
Socorro aconteceu pouco depois da queda
A resposta das equipas de emergência terá sido particularmente rápida. Elementos do INEM encontravam-se numa ocorrência numa rua próxima quando foram alertados para a queda e deslocaram-se para junto da criança.
O menino recebeu assistência antes de ser encaminhado para a unidade hospitalar.
Quando foi transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrava-se consciente. Não foram divulgados, até ao momento, detalhes sobre eventuais ferimentos ou sobre a evolução do seu estado clínico.
PSP procura esclarecer o que aconteceu
A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar as circunstâncias da queda.
O mesmo jornal sabe que a criança estaria na habitação acompanhada pela mãe e por outra pessoa.
Até ao momento, não foram divulgadas informações que permitam determinar como a criança caiu do terceiro andar ou o que aconteceu nos momentos que antecederam o acidente.