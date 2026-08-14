Menino de três anos levado consciente para o hospital após queda do terceiro andar no Cacém

A criança foi socorrida pouco depois da queda e levada para o Hospital de Santa Maria. PSP está a apurar as circunstâncias do acidente.

Um menino de três anos sobreviveu a uma queda de um terceiro andar, ocorrida esta sexta-feira de manhã no Cacém, no concelho de Sintra.

Segundo avança o Correio da Manhã, o acidente aconteceu junto à zona do mercado do Cacém, tendo o alerta sido dado pelas 10h33, por populares. A criança acabou por ser assistida no local e transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Socorro aconteceu pouco depois da queda

A resposta das equipas de emergência terá sido particularmente rápida. Elementos do INEM encontravam-se numa ocorrência numa rua próxima quando foram alertados para a queda e deslocaram-se para junto da criança.

O menino recebeu assistência antes de ser encaminhado para a unidade hospitalar.

Quando foi transportado para o Hospital de Santa Maria, encontrava-se consciente. Não foram divulgados, até ao momento, detalhes sobre eventuais ferimentos ou sobre a evolução do seu estado clínico.

PSP procura esclarecer o que aconteceu

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar as circunstâncias da queda.

O mesmo jornal sabe que a criança estaria na habitação acompanhada pela mãe e por outra pessoa.

Até ao momento, não foram divulgadas informações que permitam determinar como a criança caiu do terceiro andar ou o que aconteceu nos momentos que antecederam o acidente.