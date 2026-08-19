Menino de três anos encontrado sozinho de madrugada em Braga. Mãe está incontactável e família sinalizada por violência doméstica

Criança foi encontrada sozinha pela PSP no exterior da residência onde vive com a família. A irmã adolescente, que terá ficado responsável pelo menino, explicou às autoridades que tinha saído para comprar comida.

Um menino de três anos foi encontrado sozinho na rua durante a madrugada desta quarta-feira, em Braga, depois de ter saído da habitação onde vive com a família.

A situação aconteceu por volta das 04h30, segundo a CNN Portugal, e mobilizou a Polícia de Segurança Pública (PSP). Os agentes encontraram a criança nas proximidades da residência e verificaram que a porta da casa se encontrava aberta.

No interior da habitação não estava qualquer adulto.

O menino foi retirado do local e encaminhado para o Hospital de Braga, onde foi observado.

Irmã adolescente estava responsável pela criança

Durante a intervenção das autoridades, surgiu uma irmã do menino, de 15 anos.

A adolescente terá explicado que estava encarregue de tomar conta do irmão mais novo e que tinha saído momentaneamente para comprar comida.

A jovem foi também encaminhada para o Hospital de Braga para ser observada.

As circunstâncias em que uma criança de apenas três anos acabou sozinha no exterior da residência estão agora a ser apuradas pelas autoridades.

Contacto com a mãe está por estabelecer

Um dos principais problemas identificados pelas autoridades prende-se com a localização da mãe das duas crianças.

Segundo a informação apurada pela mesma fonte, a mulher não é vista presencialmente há cerca de cinco dias e os números de telefone associados à mesma encontram-se inativos.

A irmã adolescente terá indicado que mantém contacto com a mãe apenas através do WhatsApp.

Família já estava sinalizada pelas autoridades

O caso terá ainda antecedentes relacionados com violência doméstica. A mãe e o menino de três anos estão identificados como vítimas. O processo terá entretanto dado origem a um inquérito.

O pai da criança era apontado como suspeito nesse processo, mas entretanto terá morrido enquanto se encontrava detido num estabelecimento prisional.

As circunstâncias deste processo anterior estão agora a ser consideradas no âmbito da intervenção das autoridade, e a investigação prossegue.