sexta-feira, 14 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Menino de cinco anos entra em paragem cardiorrespiratória após pré-afogamento em Castelo Branco

A criança estava na Piscina Praia de Castelo Branco com a família quando ocorreu o incidente. Foi reanimada no local e transportada em estado grave para o Hospital Amato Lusitano.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Menino de cinco anos entra em paragem cardiorrespiratória após pré-afogamento em Castelo Branco

"Estava a admirar a presa quando ele decidiu atacar a minha perna e conseguiu arrancar parte dela": jovem gravemente ferido após mordida de tubarão dentro de barco na Irlanda

Relacionados

DGS alerta para risco de afogamentos e divulga guia com recomendações. Crianças e jovens entre os mais vulneráveis

A Direção-Geral da Saúde lançou um guia para prevenir afogamentos e alerta que o calor e a maior procura de praias, rios e piscinas aumentam o risco. Crianças, jovens e pessoas com mais de 50 anos estão entre os grupos mais vulneráveis
DGS alerta para risco de afogamentos e divulga guia com recomendações. Crianças e jovens entre os mais vulneráveis

Menino de oito anos hospitalizado por inalação de cloro em piscina

Uma fuga de gás cloro numa piscina municipal em Valladolid, Espanha, provocou a intoxicação de cinco crianças e de uma mulher. Um menino de oito anos foi transportado para o hospital por precaução e as instalações foram encerradas
Menino de oito anos hospitalizado por inalação de cloro em piscina

Tragédia em Itália: menina de 11 anos morre após ficar presa pelo cabelo no ralo da piscina

A criança ficou submersa depois de o cabelo ter sido sugado pelo sistema de aspiração da piscina. Apesar de ter sido resgatada e transportada em estado crítico para o hospital, acabou por não resistir.
Tragédia em Itália: menina de 11 anos morre após ficar presa pelo cabelo no ralo da piscina

Um menino de cinco anos ficou em estado grave esta quinta-feira, depois de sofrer um pré-afogamento na Piscina Praia de Castelo Branco.

O alerta foi dado pelas 17h12, dando conta de uma criança em dificuldades na água. A situação mobilizou os meios de emergência da região, incluindo os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e uma equipa médica da VMER da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Foi ainda acionado um helicóptero do INEM.

Segundo o jornal Reconquista, a criança estava na piscina acompanhada pela família quando ocorreu o incidente.

Criança entrou em paragem cardiorrespiratória

A situação assumiu particular gravidade porque o menino entrou em paragem cardiorrespiratória.

Antes da chegada dos meios de socorro, um dos utilizadores da piscina terá iniciado a assistência à criança, permitindo que fossem iniciadas manobras de reanimação enquanto os meios de emergência se deslocavam para o local.

Quando chegaram à Piscina Praia, os bombeiros e a equipa médica deram continuidade às manobras de reanimação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A criança acabou por ser reanimada e estabilizada no local, antes de ser preparada para o transporte hospitalar.

Foi transportada para o Hospital Amato Lusitano

Depois de estabilizado, o menino foi transportado para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde deu entrada em estado grave.

O transporte foi assegurado pelos bombeiros, com acompanhamento da equipa médica da VMER.

O helicóptero acabou por ser desmobilizado depois de as equipas no terreno conseguirem estabilizar a criança e garantir o transporte por via terrestre.

PSP também esteve no local

Além dos meios de emergência médica, a Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve presente na Piscina Praia de Castelo Branco.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias concretas em que a criança entrou na água ou sobre a duração do período em que esteve submersa.

O que é um pré-afogamento?

Refere-se a uma situação em que uma pessoa esteve em risco de morrer por afogamento, mas sobrevive após ser retirada da água e receber assistência. Pode provocar falta de oxigénio no organismo e, nos casos mais graves, levar a uma paragem cardiorrespiratória, como terá acontecido neste caso. Mesmo quando a vítima recupera inicialmente, é necessária avaliação médica devido ao risco de complicações.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Piscina Praia Castelo Branco
Menino 5 anos
Paragem cardiorrespiratória
INEM
Pré-afogamento

Leia também

Ministro ameaça com processo

Luís Neves acusa investigação jornalística de 'divulgar informações falsas' que põem em causa a sua 'honra e dignidade'.
Ministro ameaça com processo

Homem detido por abusar de menor de 13 anos em Marco de Canaveses. Suspeito era amigo da família

O indivíduo terá aproveitado a relação de confiança com a menor e os familiares para cometer os alegados abusos. Ficou em prisão preventiva.
Homem detido por abusar de menor de 13 anos em Marco de Canaveses. Suspeito era amigo da família

Menino de cinco anos entra em paragem cardiorrespiratória após pré-afogamento em Castelo Branco

A criança estava na Piscina Praia de Castelo Branco com a família quando ocorreu o incidente. Foi reanimada no local e transportada em estado grave para o Hospital Amato Lusitano.
Menino de cinco anos entra em paragem cardiorrespiratória após pré-afogamento em Castelo Branco

Mais vistos

Destaques