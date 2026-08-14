Menino de cinco anos entra em paragem cardiorrespiratória após pré-afogamento em Castelo Branco

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Um menino de cinco anos ficou em estado grave esta quinta-feira, depois de sofrer um pré-afogamento na Piscina Praia de Castelo Branco.
O alerta foi dado pelas 17h12, dando conta de uma criança em dificuldades na água. A situação mobilizou os meios de emergência da região, incluindo os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e uma equipa médica da VMER da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Foi ainda acionado um helicóptero do INEM.
Segundo o jornal Reconquista, a criança estava na piscina acompanhada pela família quando ocorreu o incidente.
Criança entrou em paragem cardiorrespiratória
A situação assumiu particular gravidade porque o menino entrou em paragem cardiorrespiratória.
Antes da chegada dos meios de socorro, um dos utilizadores da piscina terá iniciado a assistência à criança, permitindo que fossem iniciadas manobras de reanimação enquanto os meios de emergência se deslocavam para o local.
Quando chegaram à Piscina Praia, os bombeiros e a equipa médica deram continuidade às manobras de reanimação.
A criança acabou por ser reanimada e estabilizada no local, antes de ser preparada para o transporte hospitalar.
Foi transportada para o Hospital Amato Lusitano
Depois de estabilizado, o menino foi transportado para o Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde deu entrada em estado grave.
O transporte foi assegurado pelos bombeiros, com acompanhamento da equipa médica da VMER.
O helicóptero acabou por ser desmobilizado depois de as equipas no terreno conseguirem estabilizar a criança e garantir o transporte por via terrestre.
PSP também esteve no local
Além dos meios de emergência médica, a Polícia de Segurança Pública (PSP) esteve presente na Piscina Praia de Castelo Branco.
Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias concretas em que a criança entrou na água ou sobre a duração do período em que esteve submersa.
O que é um pré-afogamento?
Refere-se a uma situação em que uma pessoa esteve em risco de morrer por afogamento, mas sobrevive após ser retirada da água e receber assistência. Pode provocar falta de oxigénio no organismo e, nos casos mais graves, levar a uma paragem cardiorrespiratória, como terá acontecido neste caso. Mesmo quando a vítima recupera inicialmente, é necessária avaliação médica devido ao risco de complicações.