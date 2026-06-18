Criança de 8 anos que estava desaparecida foi encontrada morta em Valpaços. Madrasta é a principal suspeita

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Uma criança de 8 anos foi encontrada morta na quarta-feira, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, depois de ter sido dado o alerta para o seu desaparecimento.
O caso aconteceu na freguesia de Friões e mobilizou as autoridades após o pai da criança ter comunicado o desaparecimento no posto da GNR.
Segundo fontes policiais, citadas pela agência Lusa, a GNR iniciou de imediato diligências para tentar localizar a criança e entrou em contacto com a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.
A criança acabou por ser encontrada já sem vida.
Autoridades investigam circunstâncias da morte
Após a localização do corpo, a investigação passou a estar sob a responsabilidade da Polícia Judiciária, que procura agora esclarecer as circunstâncias da morte.
A madrasta da criança é a principal suspeita da morte da criança e já foi detida, tendo acabado por confessar o crime, segundo a CNN Portugal.
As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias em que a criança foi encontrada.
Desaparecimento foi comunicado pelo pai
De acordo com a GNR de Vila Real, o alerta foi dado na quarta-feira, quando o pai da criança se dirigiu ao posto da Guarda para comunicar o desaparecimento.
A intervenção das autoridades começou pouco depois, com a realização de buscas e diligências na zona de Friões.
O caso continua em investigação.