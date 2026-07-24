Menino de 3 anos morre após queda de segundo andar de prédio na Maia

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Um menino de três anos morreu esta quinta-feira na sequência de uma queda do segundo andar de um prédio no bairro do Pátio de Almorode, em Vermoim, no concelho da Maia.
O alerta foi dado às 18h12. Os Bombeiros Voluntários da Maia e meios de emergência médica foram mobilizados para o local, onde prestaram os primeiros socorros à criança. Apesar da gravidade dos ferimentos, o menino foi transportado ainda com vida para o Hospital de São João, no Porto, onde acabou por morrer.
Segundo fonte da PSP citada pelo Jornal de Notícias, o óbito foi confirmado às 19h40.
PSP investiga as circunstâncias
A Polícia de Segurança Pública esteve no local para recolher elementos e apurar as circunstâncias em que ocorreu a queda.
Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente nem sobre a forma como a criança caiu do segundo andar do edifício. A investigação encontra-se em curso.