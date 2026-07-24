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Menino de 3 anos morre após queda de segundo andar de prédio na Maia

A criança ainda foi transportada com vida para o Hospital de São João, no Porto, mas acabou por não resistir aos ferimentos. A PSP está a investigar as circunstâncias da queda.
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Um menino de três anos morreu esta quinta-feira na sequência de uma queda do segundo andar de um prédio no bairro do Pátio de Almorode, em Vermoim, no concelho da Maia.

O alerta foi dado às 18h12. Os Bombeiros Voluntários da Maia e meios de emergência médica foram mobilizados para o local, onde prestaram os primeiros socorros à criança. Apesar da gravidade dos ferimentos, o menino foi transportado ainda com vida para o Hospital de São João, no Porto, onde acabou por morrer.

Segundo fonte da PSP citada pelo Jornal de Notícias, o óbito foi confirmado às 19h40.

PSP investiga as circunstâncias

A Polícia de Segurança Pública esteve no local para recolher elementos e apurar as circunstâncias em que ocorreu a queda.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente nem sobre a forma como a criança caiu do segundo andar do edifício. A investigação encontra-se em curso.

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