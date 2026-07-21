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Menino de 11 anos esfaqueia o pai para defender a mãe durante episódio de violência em Lisboa

A criança interveio durante uma alegada situação de agressões entre o casal. À chegada da polícia, ainda tinha a faca na mão. O caso está agora a ser investigado pelas autoridades.
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Menino de 11 anos esfaqueia o pai para defender a mãe durante episódio de violência em Lisboa

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Uma criança de 11 anos esfaqueou o pai, de 61 anos, na manhã desta terça-feira, em Lisboa, ao tentar defender a mãe durante um episódio de alegadas agressões entre o casal.

Segundo avançou a CNN Portugal, o incidente ocorreu cerca das 11h00. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o menor na escada do prédio, ainda com a faca na mão.

O homem sofreu ferimentos num braço e numa perna e recebeu assistência no local pelos bombeiros.

Após a intervenção das autoridades, tanto o homem como a mulher, de 42 anos, foram conduzidos a uma esquadra para formalização da denúncia e realização dos procedimentos policiais.

As circunstâncias em que ocorreram os factos estão agora a ser apuradas pelas autoridades.

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