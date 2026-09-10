quinta-feira, 10 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Menina de três anos terá sido abandonada pela mãe na rua na Amadora

Uma menina de três anos terá sido deixada sozinha na rua pela própria mãe, na Amadora. Duas educadoras ouviram a criança a chorar e encontraram-na caída no chão, com ferimentos e nódoas negras. A mãe foi identificada, mas não foi detida
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Menina de três anos terá sido abandonada pela mãe na rua na Amadora

Infarmed manda recolher dispositivos médicos após relatos de febre, tremores e dores de cabeça

Uma menina de três anos terá sido abandonada pela própria mãe na via pública, na Amadora, distrito de Lisboa, noticiou esta quinta-feira a CNN Portugal.

A criança foi encontrada por duas educadoras de infância de uma creche situada nas proximidades. As profissionais terão ouvido a menina a chorar insistentemente e, da janela, terão visto a criança caída no chão enquanto uma mulher se afastava do local.

As duas educadoras saíram de imediato para a rua, aproximaram-se da menina e levaram-na para um local seguro.

A criança gritava pela mãe e encontrava-se, segundo os relatos recolhidos, visivelmente perturbada e vulnerável. Apresentava alguns ferimentos e nódoas negras no corpo, além de aparentes sinais de fome. Não terá, contudo, necessitado de assistência hospitalar.

Testemunha diz ter visto agressão

Uma outra testemunha terá relatado às autoridades que a mulher, que seria a mãe da criança, terá agredido a menina na cabeça e atirado a criança ao chão antes de abandonar o local a passos acelerados.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A identificação da menina permitiu às autoridades chegar posteriormente à identidade da mãe.

Horas depois, a mulher terá deslocado-se a uma esquadra da PSP para participar o desaparecimento da filha. A polícia acabou por estabelecer uma ligação entre essa participação e a criança que tinha sido encontrada sozinha na rua.

Mãe terá contactado CPCJ antes do abandono

As autoridades estão também a investigar outro elemento do caso.

Segundo a informação recolhida pela CNN Portugal, a mãe terá contactado nessa mesma manhã a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Amadora, tendo manifestado a intenção de abandonar a filha.

A menina já estaria sinalizada pela CPCJ e tinha um processo de promoção e proteção em curso.

Depois de ser encontrada, a criança ficou inicialmente aos cuidados das autoridades. Foi posteriormente entregue à CPCJ da Amadora, que ficou responsável por encontrar uma solução de acolhimento considerada adequada.

A mulher foi identificada pelas autoridades, mas não foi detida.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O caso está agora sob investigação, devendo ser apuradas as circunstâncias em que a criança foi deixada sozinha na via pública, bem como os restantes factos relatados pelas testemunhas

Temas

Abandono de criança
Amadora
CPCJ Amadora
PSP Amadora
Menina de três anos

Leia também

Três homens detidos por furto em casa em Lagos. Um foi encontrado em carro roubado

Três homens, entre os 24 e os 31 anos, foram detidos pela PSP por suspeita de furto numa residência em Lagos. Dois foram intercetados pelo próprio lesado após uma perseguição. O terceiro estava num carro roubado e com matrículas trocadas
Três homens detidos por furto em casa em Lagos. Um foi encontrado em carro roubado

Câmara de Lisboa condenada a pagar 463 mil euros por partilha de dados de ativistas russos

A Câmara de Lisboa foi condenada a pagar no processo “Russiagate” pela partilha de dados de ativistas russos com autoridades da Rússia. A coima inicial da CNPD era de 1,25 milhões de euros e foi sendo reduzida após recursos e prescrição de contraordenações
Câmara de Lisboa condenada a pagar 463 mil euros por partilha de dados de ativistas russos

INEM, Ministério da Saúde e sindicato reúnem-se para tentar travar greve

O STEPH, o Ministério da Saúde e o INEM voltam a negociar na sexta-feira para alcançar um acordo que evite a greve de 14 e 28 de setembro. O sindicato mantém boas expectativas para o encontro, mas acusa o presidente do instituto de "teimosia" e de violar o direito à greve
INEM, Ministério da Saúde e sindicato reúnem-se para tentar travar greve

Mais vistos

Destaques