Menina de três anos terá sido abandonada pela mãe na rua na Amadora

Uma menina de três anos terá sido deixada sozinha na rua pela própria mãe, na Amadora. Duas educadoras ouviram a criança a chorar e encontraram-na caída no chão, com ferimentos e nódoas negras. A mãe foi identificada, mas não foi detida

Uma menina de três anos terá sido abandonada pela própria mãe na via pública, na Amadora, distrito de Lisboa, noticiou esta quinta-feira a CNN Portugal.

A criança foi encontrada por duas educadoras de infância de uma creche situada nas proximidades. As profissionais terão ouvido a menina a chorar insistentemente e, da janela, terão visto a criança caída no chão enquanto uma mulher se afastava do local.

As duas educadoras saíram de imediato para a rua, aproximaram-se da menina e levaram-na para um local seguro.

A criança gritava pela mãe e encontrava-se, segundo os relatos recolhidos, visivelmente perturbada e vulnerável. Apresentava alguns ferimentos e nódoas negras no corpo, além de aparentes sinais de fome. Não terá, contudo, necessitado de assistência hospitalar.

Testemunha diz ter visto agressão

Uma outra testemunha terá relatado às autoridades que a mulher, que seria a mãe da criança, terá agredido a menina na cabeça e atirado a criança ao chão antes de abandonar o local a passos acelerados.

A identificação da menina permitiu às autoridades chegar posteriormente à identidade da mãe.

Horas depois, a mulher terá deslocado-se a uma esquadra da PSP para participar o desaparecimento da filha. A polícia acabou por estabelecer uma ligação entre essa participação e a criança que tinha sido encontrada sozinha na rua.

Mãe terá contactado CPCJ antes do abandono

As autoridades estão também a investigar outro elemento do caso.

Segundo a informação recolhida pela CNN Portugal, a mãe terá contactado nessa mesma manhã a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Amadora, tendo manifestado a intenção de abandonar a filha.

A menina já estaria sinalizada pela CPCJ e tinha um processo de promoção e proteção em curso.

Depois de ser encontrada, a criança ficou inicialmente aos cuidados das autoridades. Foi posteriormente entregue à CPCJ da Amadora, que ficou responsável por encontrar uma solução de acolhimento considerada adequada.

A mulher foi identificada pelas autoridades, mas não foi detida.

O caso está agora sob investigação, devendo ser apuradas as circunstâncias em que a criança foi deixada sozinha na via pública, bem como os restantes factos relatados pelas testemunhas