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Menina de seis anos fica gravemente ferida após cair de varanda de casa nas Caldas da Rainha

A criança foi transportada para o Hospital Santa Maria, em Lisboa, no helicóptero do INEM.
Redação
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Menina de seis anos fica gravemente ferida após cair de varanda de casa nas Caldas da Rainha

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Uma criança de seis anos ficou gravemente ferida ao final da tarde desta quinta-feira, depois de cair de uma varanda, enquanto brincava, na localidade de Casal Pinheiro, na freguesia de Carvalhal Benfeito, no concelho das Caldas da Rainha.

O alerta foi dado cerca das 19h00, mobilizando de imediato vários meios de emergência para o local.

Queda de cerca de quatro metros

Segundo o Jornal de Notícias, a menina terá caído de uma altura de aproximadamente quatro metros, sofrendo ferimentos considerados graves.

À chegada dos meios de socorro, a criança foi assistida e estabilizada no local pelas equipas dos Bombeiros e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) das Caldas da Rainha.

Helitransportada para Lisboa

Devido à gravidade dos ferimentos, foi acionado um helicóptero do INEM, que transportou a criança para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A mesma fonte sabe que a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre o estado clínico atualizado da menina.

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