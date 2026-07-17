Menina de seis anos fica gravemente ferida após cair de varanda de casa nas Caldas da Rainha

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Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão
Uma criança de seis anos ficou gravemente ferida ao final da tarde desta quinta-feira, depois de cair de uma varanda, enquanto brincava, na localidade de Casal Pinheiro, na freguesia de Carvalhal Benfeito, no concelho das Caldas da Rainha.
O alerta foi dado cerca das 19h00, mobilizando de imediato vários meios de emergência para o local.
Queda de cerca de quatro metros
Segundo o Jornal de Notícias, a menina terá caído de uma altura de aproximadamente quatro metros, sofrendo ferimentos considerados graves.
À chegada dos meios de socorro, a criança foi assistida e estabilizada no local pelas equipas dos Bombeiros e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) das Caldas da Rainha.
Helitransportada para Lisboa
Devido à gravidade dos ferimentos, foi acionado um helicóptero do INEM, que transportou a criança para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
A mesma fonte sabe que a vítima sofreu um traumatismo cranioencefálico.
Até ao momento, não foram divulgadas informações sobre o estado clínico atualizado da menina.