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Menina de quatro anos morre afogada em piscina particular em Vila Real

A GNR adianta que não há suspeitas de crime: ao que tudo indica, a menina terá conseguido passar uma vedação e caído à piscina. 
Redação
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Menina de quatro anos morre afogada em piscina particular em Vila Real
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Detido suspeito de sequestrar, violar e roubar distribuidora de pão em Torres Novas. Foi encontrado acompanhado por duas mulheres

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Segundo fontes policiais, citadas pela agência Lusa, o alerta foi dado às 16h50, para uma ocorrência numa habitação contígua ao local onde residia a criança.

A menina já estaria em paragem cardiorrespiratória à chegada dos meios de socorro, de acordo com os bombeiros. Apesar dos esforços de reanimação, a menina acabou por não sobreviver.

A GNR adianta que não há suspeitas de crime: ao que tudo indica, a menina terá conseguido passar uma vedação e caído à piscina. 

No local esteve a GNR, as equipas de socorro, dos bombeiros e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), e uma equipa de psicólogos do INEM para apoiar a família e todos os envolvidos.

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