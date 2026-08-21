Menina de quatro anos morre afogada em piscina particular em Vila Real

A GNR adianta que não há suspeitas de crime: ao que tudo indica, a menina terá conseguido passar uma vedação e caído à piscina.

Uma criança de quatro anos morreu esta quinta-feira afogada numa piscina particular em Vale de Nogueiras, Vila Real.

Segundo fontes policiais, citadas pela agência Lusa, o alerta foi dado às 16h50, para uma ocorrência numa habitação contígua ao local onde residia a criança.

A menina já estaria em paragem cardiorrespiratória à chegada dos meios de socorro, de acordo com os bombeiros. Apesar dos esforços de reanimação, a menina acabou por não sobreviver.

A GNR adianta que não há suspeitas de crime: ao que tudo indica, a menina terá conseguido passar uma vedação e caído à piscina.

No local esteve a GNR, as equipas de socorro, dos bombeiros e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), e uma equipa de psicólogos do INEM para apoiar a família e todos os envolvidos.