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Menina de 13 anos esteve desaparecida e o que contou à escola no regresso levou à detenção de um homem

Autoridades foram chamadas pela escola depois de a menor ter faltado às aulas sem explicação. Foi precisamente quando a vítima regressava que revelou aos investigadores o que se tinha passado nos dias anteriores.
Redação
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Menina de 13 anos esteve desaparecida e o que contou à escola no regresso levou à detenção de um homem

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A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem suspeito de um crime de abuso sexual de uma menor de 13 anos, ocorrido em maio, em Vila Nova de Gaia.

O processo teve origem numa denúncia apresentada pela escola frequentada pela vítima, depois de esta ter faltado às aulas sem que o seu paradeiro fosse conhecido. As autoridades avançaram de imediato com diligências para localizar a menor.

Segundo o comunicado da PJ, quando os elementos policiais se dirigiam ao estabelecimento de ensino, a menor estava também a regressar à escola. Foi nesse momento que relatou ter conhecido, dias antes, um homem através de um site de encontros, com quem se tinha encontrado presencialmente nesse mesmo dia.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito levou-a de carro até um local isolado, onde ambos acabaram por se envolver sexualmente.

O detido tem 21 anos e não possui antecedentes criminais. Vai agora ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.

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