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Menina de 12 anos atropelada em passadeira em Braga. Está em estado considerado grave

O caso está sob investigação da PSP de Braga.
Redação
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Menina de 12 anos atropelada em passadeira em Braga. Está em estado considerado grave

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Uma menina de 12 anos ficou em estado considerado grave após ter sido atropelada, na manhã desta terça-feira, enquanto atravessava uma passadeira em Braga, segundo fonte da PSP citada pela Lusa.

O acidente ocorreu na Avenida António Palha, na zona de Lamaçães. Segundo relatou fonte do INEM à mesma fonte, o alerta foi dado cerca das 08h00.

A menina terá sido assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital de Braga.

O caso está agora sob investigação da PSP de Braga.

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