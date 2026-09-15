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Médico que burlou ADSE em quase 500 mil euros com pena suspensa

Um oncologista de 61 anos foi condenado pelo Tribunal de Aveiro a dois anos de prisão, com pena suspensa, por burla à ADSE. Terá recebido indevidamente 451.300 euros relativos a honorários de acompanhamento de tratamentos de quimioterapia
Redação
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O Tribunal de Aveiro condenou esta terça-feira um médico oncologista, de 61 anos, a dois anos de prisão com pena suspensa por ter burlado a ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos, em 451.300 euros.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente afirmou que ficou demonstrada a factualidade que constava da acusação.

O médico estava acusado de dois crimes de burla qualificada, um deles na forma tentada, mas acabou condenado apenas pelo crime na forma consumada.

A pena de dois anos de prisão foi suspensa sem qualquer condição.

A sociedade de prestação de serviços médicos pertencente ao arguido, que também estava acusada dos mesmos crimes, foi absolvida.

Médico terá recebido 451.300 euros da ADSE

O tribunal deu como provado que o oncologista recebeu indevidamente 451.300 euros da ADSE, relativos a honorários pelo acompanhamento de tratamentos de quimioterapia de 32 utentes, entre 2008 e 2017.

Além deste montante, o médico terá faturado outros 13.100 euros, que não chegou a receber devido à intervenção da ADSE.

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O subsistema de saúde suspendeu os pagamentos depois de detetar que estavam a ser pagas indevidamente as quantias em causa.

O tribunal determinou ainda a perda das vantagens obtidas com os crimes, condenando o médico a pagar ao Estado os 451.300 euros.

Faturas de cerca de 700 euros por tratamento

Durante o julgamento, o médico explicou que as faturas diziam respeito ao acompanhamento dos doentes entre os diferentes ciclos de quimioterapia.

A juíza considerou, contudo, que não ficou demonstrada a existência de atos médicos que justificassem os honorários cobrados, que rondavam os 700 euros por tratamento.

De acordo com a magistrada, e tendo em conta a informação prestada pela ADSE, o reembolso das despesas de acompanhamento médico depende da existência de um relatório médico especificado e de tratamento suportado por atos médicos hospitalares concretos.

O tribunal admitiu que possam surgir complicações ou efeitos secundários entre sessões de quimioterapia que exijam acompanhamento ou orientação médica.

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No entanto, para que esses atos possam ser considerados para efeitos de reembolso, têm de estar devidamente especificados e discriminados, nomeadamente através da realização de consultas ou de outros atos médicos identificados.

Como funcionava o esquema segundo o Ministério Público?

Segundo a acusação do Ministério Público, o médico cobrava diretamente aos doentes os honorários pelo acompanhamento dos tratamentos de quimioterapia e pedia-lhes depois que remetessem as respetivas faturas à ADSE.

Depois de a ADSE pagar os valores nas contas dos utentes, estes entregavam o dinheiro ao oncologista, de acordo com as indicações que, segundo a acusação, lhes tinham sido dadas previamente.

Em simultâneo, a ADSE pagava também as faturas apresentadas pela unidade de saúde onde os tratamentos eram realizados.

Foi desta forma que, segundo os factos considerados provados pelo tribunal, o médico recebeu indevidamente 451.300 euros ao longo de quase uma década.

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ADSE
Médico oncologista
Tribunal de Aveiro
Quimioterapia
Burla

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