Médico que burlou ADSE em quase 500 mil euros com pena suspensa

Um oncologista de 61 anos foi condenado pelo Tribunal de Aveiro a dois anos de prisão, com pena suspensa, por burla à ADSE. Terá recebido indevidamente 451.300 euros relativos a honorários de acompanhamento de tratamentos de quimioterapia

O Tribunal de Aveiro condenou esta terça-feira um médico oncologista, de 61 anos, a dois anos de prisão com pena suspensa por ter burlado a ADSE, subsistema de saúde dos funcionários públicos, em 451.300 euros.

Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente afirmou que ficou demonstrada a factualidade que constava da acusação.

O médico estava acusado de dois crimes de burla qualificada, um deles na forma tentada, mas acabou condenado apenas pelo crime na forma consumada.

A pena de dois anos de prisão foi suspensa sem qualquer condição.

A sociedade de prestação de serviços médicos pertencente ao arguido, que também estava acusada dos mesmos crimes, foi absolvida.

Médico terá recebido 451.300 euros da ADSE

O tribunal deu como provado que o oncologista recebeu indevidamente 451.300 euros da ADSE, relativos a honorários pelo acompanhamento de tratamentos de quimioterapia de 32 utentes, entre 2008 e 2017.

Além deste montante, o médico terá faturado outros 13.100 euros, que não chegou a receber devido à intervenção da ADSE.

O subsistema de saúde suspendeu os pagamentos depois de detetar que estavam a ser pagas indevidamente as quantias em causa.

O tribunal determinou ainda a perda das vantagens obtidas com os crimes, condenando o médico a pagar ao Estado os 451.300 euros.

Faturas de cerca de 700 euros por tratamento

Durante o julgamento, o médico explicou que as faturas diziam respeito ao acompanhamento dos doentes entre os diferentes ciclos de quimioterapia.

A juíza considerou, contudo, que não ficou demonstrada a existência de atos médicos que justificassem os honorários cobrados, que rondavam os 700 euros por tratamento.

De acordo com a magistrada, e tendo em conta a informação prestada pela ADSE, o reembolso das despesas de acompanhamento médico depende da existência de um relatório médico especificado e de tratamento suportado por atos médicos hospitalares concretos.

O tribunal admitiu que possam surgir complicações ou efeitos secundários entre sessões de quimioterapia que exijam acompanhamento ou orientação médica.

No entanto, para que esses atos possam ser considerados para efeitos de reembolso, têm de estar devidamente especificados e discriminados, nomeadamente através da realização de consultas ou de outros atos médicos identificados.

Como funcionava o esquema segundo o Ministério Público?

Segundo a acusação do Ministério Público, o médico cobrava diretamente aos doentes os honorários pelo acompanhamento dos tratamentos de quimioterapia e pedia-lhes depois que remetessem as respetivas faturas à ADSE.

Depois de a ADSE pagar os valores nas contas dos utentes, estes entregavam o dinheiro ao oncologista, de acordo com as indicações que, segundo a acusação, lhes tinham sido dadas previamente.

Em simultâneo, a ADSE pagava também as faturas apresentadas pela unidade de saúde onde os tratamentos eram realizados.

Foi desta forma que, segundo os factos considerados provados pelo tribunal, o médico recebeu indevidamente 451.300 euros ao longo de quase uma década.