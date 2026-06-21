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MC Kevinho interrompe espetáculo em Mértola após indisposição

O artista brasileiro encontra-se em digressão por Portugal, mas até ao momento não há alterações na agenda.
Redação
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MC Kevinho interrompe espetáculo em Mértola após indisposição
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Foi à Índia e achou que tinha sido uma viagem "incrível". Anos depois descobriram-lhe 38 parasitas no cérebro

O cantor brasileiro MC Kevinho sentiu-se mal durante um concerto realizado na noite deste sábado em Mértola e teve de ser transportado para o hospital, depois de receber assistência médica no local.

O artista atuava perante centenas de pessoas quando começou a apresentar sinais de indisposição, devido às elevadas temperaturas que se faziam sentir na vila alentejana. A situação levou à intervenção dos meios de socorro presentes no evento, que prestaram os primeiros cuidados antes de o encaminharem para uma unidade hospitalar da região para avaliação médica.

Em comunicado, a produtora do artista confirmou que o artista brasileiro se sentiu mal devido ao "forte calor e de variações de pressão". Garantem, ainda, que o cantor se encontra estável e fora de perigo.

Até ao momento não foram feitas alterações na agenda do artista se encontra em digressão por Portugal. O próximo concerto está previsto realizar-se dia 23 de junho, daqui a dois dias, em Valongo.

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