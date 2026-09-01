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Marinha Portuguesa salvou 60 pessoas no mar só em agosto. Há uma região que concentra a esmagadora maioria das operações

Em apenas um mês, foram 43 as operações de busca e salvamento coordenadas pelos centros da Marinha. A maioria aconteceu na área de Lisboa, onde 46 pessoas foram resgatadas. Desde janeiro, já foram 313 vidas salvas.
Redação
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Marinha Portuguesa salvou 60 pessoas no mar só em agosto. Há uma região que concentra a esmagadora maioria das operações

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Agosto terminou com 60 pessoas salvas pela Marinha Portuguesa em operações de busca e salvamento marítimo. Ao longo do mês, os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) coordenaram 43 ações em diferentes pontos do território.

Os dados, divulgados esta terça-feira pela Marinha, mostram que a área sob responsabilidade do MRCC de Lisboa concentrou a maior parte da atividade, com 28 incidentes e 46 salvamentos.

Lisboa concentrou 46 dos 60 salvamentos

Dos 43 incidentes registados durante agosto, 28 ocorreram na área de responsabilidade do MRCC Lisboa. Essas operações permitiram salvar 46 pessoas.

Nos Açores, o MRCC de Ponta Delgada coordenou 13 ações de busca e salvamento, das quais resultaram nove vidas salvas.

Na Madeira, foram duas as operações coordenadas pelo Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal. No total, cinco pessoas foram salvas.

Os números dos três centros somam 43 ações e 60 pessoas salvas durante o mês.

Mais de 300 vidas salvas desde janeiro

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O balanço de agosto surge num ano em que a Marinha já coordenou centenas de operações de emergência no mar.

Nos primeiros oito meses de 2026, foram realizadas 313 ações de busca e salvamento, que resultaram em 313 vidas salvas.

Para que estas operações sejam possíveis, é mobilizada uma estrutura que vai muito além dos meios da própria Marinha. Participam, consoante as situações, a Autoridade Marítima Nacional, a Força Aérea Portuguesa e diferentes entidades que integram a Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento.

Entre estas encontram-se o INEM CODU-MAR, os serviços nacionais e regionais de Proteção Civil e os bombeiros, as administrações marítimas e portuárias e o sistema de controlo de tráfego costeiro.

Há quem interrompa a viagem para prestar auxílio

Nas situações de emergência, a resposta pode também depender de quem já está no mar.

A Marinha destaca o papel dos navios mercantes e das embarcações de pesca, que podem ser chamados a colaborar nas operações. Quando isso acontece, desviam-se das suas rotas e interrompem a atividade para prestar assistência às pessoas em perigo.

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Esses meios atuam sob coordenação dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, nomeadamente do MRCC Lisboa e do MRCC Ponta Delgada.

O sistema funciona de forma permanente. Os centros de salvamento marítimo estão disponíveis "24 horas por dia, nos 365 dias do ano" para coordenar respostas a situações de emergência no mar.

A Marinha lembra ainda que estes centros foram "reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios", destacando o trabalho desenvolvido na proteção da vida humana no mar.

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