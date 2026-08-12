Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se indisposto e foi levado para o Hospital de Faro

Marcelo Rebelo de Sousa foi transportado esta quarta-feira para o Hospital de Faro, após uma quebra de tensão.
O antigo Presidente da República estava de férias em Montegordo e foi assistido por uma equipa do INEM, que posteriormente assegurou o transporte para a unidade hospitalar.
Fonte médica revelou à SIC Notícias, que o quadro clínico de Marcelo Rebelo de Sousa não deverá ser grave.
Luís Montenegro já falou com Marcelo
"Já tive oportunidade de falar ao telefone com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que encontrei tranquilo, muito bem disposto e restabelecido da situação que o levou a comprovar, uma vez mais, a qualidade do nosso Serviço Nacional de Saúde e a competência dos seus profissionais.", revelou o primeiro-ministro na rede social X.
(em atualização)