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Mapa dos incêndios em Portugal agrava-se: 17 concelhos entram em risco máximo

O aumento das temperaturas colocou 17 municípios de oito distritos no nível mais elevado de perigo de incêndio rural. O IPMA prevê que a situação de risco se mantenha até quarta-feira, antes de uma melhoria gradual.
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Mapa dos incêndios em Portugal agrava-se: 17 concelhos entram em risco máximo

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O mapa do perigo de incêndio rural agravou-se em Portugal. Esta terça-feira, 17 concelhos estão classificados com risco máximo, o nível mais elevado da escala definida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), numa altura marcada por temperaturas elevadas e condições favoráveis à propagação de fogos.

O alerta abrange municípios dos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco e Faro.

Entre os concelhos em risco máximo encontram-se Montalegre e Chaves, em Vila Real; Vinhais, Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Miranda do Douro e Mogadouro, no distrito de Bragança; Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Almeida, na Guarda; Armamar, Moimenta da Beira e Tabuaço, em Viseu; Pampilhosa da Serra, em Coimbra; Oleiros, em Castelo Branco; e Tavira, no Algarve.

Dezenas de concelhos continuam em perigo muito elevado

Além dos 17 municípios em risco máximo, vários outros concelhos do país permanecem em perigo muito elevado de incêndio rural.

Segundo o IPMA, esta situação abrange zonas dos distritos de Faro, Leiria, Beja, Évora, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Bragança, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Vila Real.

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Há ainda vários concelhos classificados com perigo elevado nos distritos de Faro, Évora, Beja, Santarém, Setúbal, Portalegre, Leiria, Coimbra, Viseu, Porto e Vila Real.

O perigo de incêndio rural deverá manter-se elevado até quarta-feira, estando previsto depois um desagravamento progressivo das condições meteorológicas.

Calor mantém vários distritos sob aviso

O agravamento do risco surge num período de calor intenso. O IPMA colocou Bragança, Guarda e Vila Real sob aviso laranja até às 18h00 desta terça-feira, passando depois estes distritos para aviso amarelo até quarta-feira à mesma hora.

Também Viseu, Évora, Porto, Viana do Castelo, Coimbra, Castelo Branco, Braga e Portalegre estão sob aviso amarelo devido às temperaturas elevadas.

O IPMA explica que o aviso laranja corresponde a uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado", enquanto o aviso amarelo é emitido quando existe "uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

A previsão para esta terça-feira aponta para céu geralmente muito nublado, possibilidade de aguaceiros dispersos e trovoada, sobretudo no Centro e Sul durante a manhã e no interior Norte e Centro durante a tarde.

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As temperaturas máximas deverão atingir os 37 graus Celsius em Évora, enquanto Aveiro deverá registar o valor mais baixo entre as máximas previstas, com 22 graus.

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