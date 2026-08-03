segunda-feira, 03 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Mais uma investigação a Luís Neves. Procuradoria Europeia quer saber o que se passou com as obras na PJ

Procuradores europeus têm em mãos um ‘processo de verificação’ às obras de construção civil que a Judiciária adjudicou a um empreiteiro de Barcelos quando Luís Neves era diretor nacional, segundo a TVI/CNN Portugal.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Mais uma investigação a Luís Neves. Procuradoria Europeia quer saber o que se passou com as obras na PJ

Espanhol identificado pelas autoridades após suspeitas de fotografar mulheres e crianças numa praia em Aljezur

A direção nacional da Polícia Judiciária (PJ) foi contactada pela Procuradoria Europeia para fornecer documentos sobre obras adjudicadas quando o atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, era diretor nacional da PJ, avançaram nesta segunda-feira à noite a TVI/CNN Portugal.

O atual diretor da Judiciária, Carlos Cabreiro, foi convocado para uma reunião com representantes daquele órgão de investigação altamente especializado, que funciona como um Ministério Público europeu, independente das procuradorias nacionais, e lida com suspeitas relacionadas com diversas fraudes, nomeadamente decorrentes da utilização ilegal de dinheiro de fundos europeus.

Segundo a notícia, assinada pelo jornalista António José Vilela, está em causa um ‘processo de verificação’ por parte da Procuradoria Europeia, ou seja, uma forma de averiguação preventiva que está centrada nos contratos da Polícia Judiciária com a Construbarcelos, do empreiteiro João Santos Carvalho.

A empresa minhota, sendo fornecedora da PJ, foi também escolhida, alegadamente sem contrato, para remodelar pelo menos dois montes do atual ministro da Administração Interna localizados na freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Esta é a segunda investigação em curso à atuação do antigo diretor nacional da PJ, Luís Neves, depois de ter sido anunciado um inquérito-crime pela Procuradoria-Geral da República, por suspeitas de abuso de poder e descaminho, relativo à deslocação, por João Santos Carvalho sob alegadas ordens da PJ, de um atrelado com bidões carregados de produtos químicos utilizados no fabrico de droga.

Luís Neves, citado pela TVI/CNN Portugal, disse que «todas as averiguações, investigações» são «sempre de saudar, porque relevantes para o esclarecimento da verdade».

A investigação da Procuradoria Europeia está a ser feitas sob máximo sigilo. A averiguação preventiva avançou sem ser comunicada pela Procuradoria Europeia ao procurador-geral da República, Amadeu Guerra.

Mas a TVI/CNN Portugal apuraram que a recolha de informação terá sido espoletada pelas investigações jornalísticas (sobretudo da parceria entre a TVI e o SOL) referentes aos 17 contratos que, entre 2019 e 2025, a PJ celebrou com a empresa Construbarcelos, totalizando mais de 2,23 milhões de euros em adjudicações para remodelações e empreitadas na PJ da Guarda e de Évora.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

Luís Neves
PJ
Obras
Polémica
Procuradoria Europeia

Leia também

Mais uma investigação a Luís Neves. Procuradoria Europeia quer saber o que se passou com as obras na PJ

Procuradores europeus têm em mãos um ‘processo de verificação’ às obras de construção civil que a Judiciária adjudicou a um empreiteiro de Barcelos quando Luís Neves era diretor nacional, segundo a TVI/CNN Portugal.
Mais uma investigação a Luís Neves. Procuradoria Europeia quer saber o que se passou com as obras na PJ

Acusado de matar consultora imobiliária na Lourinhã e esconder corpo na Lagoa de Óbidos

O Ministério Público acusou um homem de 35 anos de homicídio qualificado e profanação de cadáver pela morte de uma consultora imobiliária, alegadamente assassinada na Lourinhã em janeiro. O arguido continua em prisão preventiva
Acusado de matar consultora imobiliária na Lourinhã e esconder corpo na Lagoa de Óbidos

Ano letivo do 3.º ciclo mantém calendário. Professores ficam dispensados de corrigir exames da época especial

O Governo decidiu manter o início das aulas do ensino básico entre 11 e 15 de setembro e dispensar os professores do 3.º ciclo da classificação dos exames nacionais da época especial, para garantir o arranque do novo ano letivo.
Ano letivo do 3.º ciclo mantém calendário. Professores ficam dispensados de corrigir exames da época especial

Mais vistos

Destaques