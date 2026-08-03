Mais uma investigação a Luís Neves. Procuradoria Europeia quer saber o que se passou com as obras na PJ

Procuradores europeus têm em mãos um ‘processo de verificação’ às obras de construção civil que a Judiciária adjudicou a um empreiteiro de Barcelos quando Luís Neves era diretor nacional, segundo a TVI/CNN Portugal.

A direção nacional da Polícia Judiciária (PJ) foi contactada pela Procuradoria Europeia para fornecer documentos sobre obras adjudicadas quando o atual ministro da Administração Interna, Luís Neves, era diretor nacional da PJ, avançaram nesta segunda-feira à noite a TVI/CNN Portugal.

O atual diretor da Judiciária, Carlos Cabreiro, foi convocado para uma reunião com representantes daquele órgão de investigação altamente especializado, que funciona como um Ministério Público europeu, independente das procuradorias nacionais, e lida com suspeitas relacionadas com diversas fraudes, nomeadamente decorrentes da utilização ilegal de dinheiro de fundos europeus.

Segundo a notícia, assinada pelo jornalista António José Vilela, está em causa um ‘processo de verificação’ por parte da Procuradoria Europeia, ou seja, uma forma de averiguação preventiva que está centrada nos contratos da Polícia Judiciária com a Construbarcelos, do empreiteiro João Santos Carvalho.

A empresa minhota, sendo fornecedora da PJ, foi também escolhida, alegadamente sem contrato, para remodelar pelo menos dois montes do atual ministro da Administração Interna localizados na freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira.

Esta é a segunda investigação em curso à atuação do antigo diretor nacional da PJ, Luís Neves, depois de ter sido anunciado um inquérito-crime pela Procuradoria-Geral da República, por suspeitas de abuso de poder e descaminho, relativo à deslocação, por João Santos Carvalho sob alegadas ordens da PJ, de um atrelado com bidões carregados de produtos químicos utilizados no fabrico de droga.

Luís Neves, citado pela TVI/CNN Portugal, disse que «todas as averiguações, investigações» são «sempre de saudar, porque relevantes para o esclarecimento da verdade».

A investigação da Procuradoria Europeia está a ser feitas sob máximo sigilo. A averiguação preventiva avançou sem ser comunicada pela Procuradoria Europeia ao procurador-geral da República, Amadeu Guerra.

Mas a TVI/CNN Portugal apuraram que a recolha de informação terá sido espoletada pelas investigações jornalísticas (sobretudo da parceria entre a TVI e o SOL) referentes aos 17 contratos que, entre 2019 e 2025, a PJ celebrou com a empresa Construbarcelos, totalizando mais de 2,23 milhões de euros em adjudicações para remodelações e empreitadas na PJ da Guarda e de Évora.