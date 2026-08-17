segunda-feira, 17 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Mais de 750 operacionais combatem quatro incêndios enquanto calor aperta no Norte do país. Há nove distritos com aviso laranja

O tempo quente mantém-se nos próximos dias, com máximas que podem chegar aos 42 graus. Em paralelo, a Proteção Civil acompanha várias ocorrências no Norte, algumas em zonas de difícil acesso terrestre, onde estão previstos reforços com meios aéreos.
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Mais de 750 operacionais combatem quatro incêndios enquanto calor aperta no Norte do país. Há nove distritos com aviso laranja
AP

Água e lama invadem adega em Espanha e provocam duas vítimas mortais. Dois bebés ficaram feridos

Relacionados

Ilha grega de Salamina em chamas: dois mortos e centenas de pessoas retiradas

Dois incêndios deflagraram quase em simultâneo. Foram mobilizados 150 bombeiros, quatro aviões e seis helicópteros
Ilha grega de Salamina em chamas: dois mortos e centenas de pessoas retiradas

Falhas graves no combate provocaram catástrofe

Comissão nomeada pela Assembleia da República chumba o dispositivo de combate a fogos rurais. Falta formação a comandantes e operacionais. No terreno, 2025 foi o ano de todos os erros. Alterações climáticas não servem de desculpa: Portugal tem a maior área ardida da Europa.
Falhas graves no combate provocaram catástrofe

Proteção Civil passa a incluir resgate de animais nos planos de emergência

A medida entra em vigor este sábado, 8 de agosto, e pretende garantir uma resposta mais eficaz sempre que ocorram incêndios, cheias, tempestades ou outras situações de catástrofe.
Proteção Civil passa a incluir resgate de animais nos planos de emergência

O combate aos quatro incêndios em Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e no Porto, que mobilizavam às 08:00 de hoje mais de 750 operacionais, vão ser reforçados com meios aéreos, segundo a proteção civil.

De acordo com Alberto Fernandes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os quatro fogos estão localizados em zonas de difícil acesso terrestre, pelo que vão ser reforçados, assim que for possível, com meios aéreos.

Nos quatro incêndios, segundo a proteção civil, não há populações em risco, nem vitimas a registar.

“Neste momento temos quatro incêndios que merecem mais alguma atenção. O de Torre de Moncorvo, que teve uma reativação às 19:14 de domingo é o que neste momento envolve mais meios: 334 operacionais”, disse.

O incêndio que começou às 18:58 de sábado na freguesia de Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, Bragança, mobilizava 334 operacionais com o apoio de 114 veículos, e alastrou ao concelho vizinho de Carrazeda de Ansiães.

“Outro fogo que está a preocupar é de Ardãos, no concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, mobilizando 224 operacionais, com o apoio de 88 meios”, indicou à Lusa Alberto Fernandes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Também o incêndio que deflagrou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha, Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, estava às 08:00 por dominar, mobilizando 138 operacionais, com o auxílio de 45 meios terrestres.

“Ativo está ainda o incêndio que começou às 14:08 de domingo em Vila Boa de Quires e Maureles, no concelho de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, que está a ser combatido por 58 operacionais, com o apoio de 18 veículos.

Quanto ao fogo que lavrava desde cerca das 15:15 de domingo no concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e que chegou a mobilizar 124 operacionais e 39 veículos, entrou em resolução durante a madrugada.

Calor aperta esta semana

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão hoje e terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente, segundo o IPMA.

Estes nove distritos mais a norte de Portugal continental vão estar sob aviso laranja até às 18:00 de terça-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também os distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja sob aviso amarelo por causa do calor até às 18:00 de terça-feira.

Os distritos de Évora, Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão igualmente sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido à previsão de aguaceiros localmente fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade, em especial no interior, com ocorrência de aguaceiros e trovoada.

Está também prevista pequena subida da temperatura no Norte e Centro e pequena subida da mínima no Sul.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 18 graus Celsius (Braga e Bragança) e os 27 (em Portalegre) e as máximas entre os 27 (Aveiro) e os 42 (em Santarém).

Temas

Incêndios
Calor
IPMA
Meteorologia
Previsão Portugal

Leia também

Colisão frontal no IC5 faz dois mortos e quatro feridos

O alerta para o acidente naquele troço do IC5, no distrito de Bragança, foi dado às 10h18
Colisão frontal no IC5 faz dois mortos e quatro feridos

Jovem de 16 anos baleado com arma de "airsoft" por dois encapuzados no Seixal

O adolescente ficou com ferimentos no tronco e na cabeça, tendo sito assistido no Hospital D. Estefânia, em Lisboa.
Jovem de 16 anos baleado com arma de "airsoft" por dois encapuzados no Seixal

Mordido por serpente em Abrantes: antídoto só foi administrado mais de 12 horas depois

O tratamento administrado ao doente é reservado a situações de “envenenamento moderado ou grave”.
Mordido por serpente em Abrantes: antídoto só foi administrado mais de 12 horas depois

Mais vistos

Destaques