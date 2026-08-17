Mais de 750 operacionais combatem quatro incêndios enquanto calor aperta no Norte do país. Há nove distritos com aviso laranja

O tempo quente mantém-se nos próximos dias, com máximas que podem chegar aos 42 graus. Em paralelo, a Proteção Civil acompanha várias ocorrências no Norte, algumas em zonas de difícil acesso terrestre, onde estão previstos reforços com meios aéreos.

O combate aos quatro incêndios em Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e no Porto, que mobilizavam às 08:00 de hoje mais de 750 operacionais, vão ser reforçados com meios aéreos, segundo a proteção civil.

De acordo com Alberto Fernandes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os quatro fogos estão localizados em zonas de difícil acesso terrestre, pelo que vão ser reforçados, assim que for possível, com meios aéreos.

Nos quatro incêndios, segundo a proteção civil, não há populações em risco, nem vitimas a registar.

“Neste momento temos quatro incêndios que merecem mais alguma atenção. O de Torre de Moncorvo, que teve uma reativação às 19:14 de domingo é o que neste momento envolve mais meios: 334 operacionais”, disse.

O incêndio que começou às 18:58 de sábado na freguesia de Cabeça Boa, no concelho de Torre de Moncorvo, Bragança, mobilizava 334 operacionais com o apoio de 114 veículos, e alastrou ao concelho vizinho de Carrazeda de Ansiães.

“Outro fogo que está a preocupar é de Ardãos, no concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, mobilizando 224 operacionais, com o apoio de 88 meios”, indicou à Lusa Alberto Fernandes.

Também o incêndio que deflagrou às 14:26 de domingo na Senhora da Rocha, Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, estava às 08:00 por dominar, mobilizando 138 operacionais, com o auxílio de 45 meios terrestres.

“Ativo está ainda o incêndio que começou às 14:08 de domingo em Vila Boa de Quires e Maureles, no concelho de Marco de Canaveses, no distrito do Porto, que está a ser combatido por 58 operacionais, com o apoio de 18 veículos.

Quanto ao fogo que lavrava desde cerca das 15:15 de domingo no concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e que chegou a mobilizar 124 operacionais e 39 veículos, entrou em resolução durante a madrugada.

Calor aperta esta semana

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra estão hoje e terça-feira sob aviso laranja devido à previsão de tempo quente, segundo o IPMA.

Estes nove distritos mais a norte de Portugal continental vão estar sob aviso laranja até às 18:00 de terça-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também os distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja sob aviso amarelo por causa do calor até às 18:00 de terça-feira.

Os distritos de Évora, Faro, Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão igualmente sob aviso amarelo até às 21:00 de hoje devido à previsão de aguaceiros localmente fortes e acompanhados de trovoada e rajadas fortes, que poderão ser ocasionalmente sob a forma de granizo.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente de nebulosidade, em especial no interior, com ocorrência de aguaceiros e trovoada.

Está também prevista pequena subida da temperatura no Norte e Centro e pequena subida da mínima no Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 18 graus Celsius (Braga e Bragança) e os 27 (em Portalegre) e as máximas entre os 27 (Aveiro) e os 42 (em Santarém).