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Mais de 20 localidades de Almada voltam a ficar sem água esta noite. Veja a lista completa

Mais de 20 localidades do concelho de Almada vão sofrer um corte total no abastecimento de água entre as 22h00 desta quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira. A medida integra o plano de recuperação das reservas de água, numa altura em que o município continua a enfrentar constrangimentos no abastecimento
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Mais de 20 localidades de Almada voltam a ficar sem água esta noite. Veja a lista completa

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Vinte e uma localidades do concelho de Almada vão ficar sem abastecimento de água entre as 22h00 desta quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira, no âmbito das medidas implementadas pela Câmara Municipal e pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) para recuperar as reservas da rede pública.

Num comunicado conjunto, a autarquia e os SMAS informam que o corte total de água abrangerá as seguintes localidades:

  • Charneca da Caparica;

  • Aroeira;

  • Marisol;

  • Fonte da Telha;

  • Palhais;

  • Lazarim;

  • Botequim;

  • Vila Nova da Caparica;

  • Capuchos;

  • Pilotos;

  • Funchalinho;

  • Vale Rosal;

  • Vale Cavala;

  • Quintinhas;

  • Quinta de Santa Teresa;

  • Trafaria;

  • Raposeira;

  • Corvina;

  • Fonte Santa;

  • Banática;

  • Porto Brandão.

As entidades responsáveis alertam que o abastecimento será retomado de forma faseada, pelo que a reposição da água poderá ocorrer em horários diferentes consoante a zona afetada.

Cortes inserem-se no plano para recuperar reservas

Os cortes noturnos fazem parte do conjunto de medidas adotadas pelo município para enfrentar as sucessivas falhas no abastecimento de água registadas desde o início de julho, sobretudo na zona da Costa da Caparica.

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Perante a situação, a Câmara Municipal de Almada decretou o estado de alerta e avançou com um plano de contingência que inclui cortes programados durante a noite e restrições ao uso da água da rede pública para fins que não sejam domésticos ou considerados essenciais.

Para reduzir o impacto da escassez de água, a autarquia reforçou recentemente o abastecimento através da entrada em funcionamento de dois novos furos de captação, que acrescentam cerca de 120 metros cúbicos de água por hora à rede pública.

Apesar deste reforço, as autoridades mantêm os cortes programados enquanto prosseguem os trabalhos para estabilizar o sistema e garantir a recuperação das reservas, apelando à população para utilizar a água de forma responsável e evitar consumos desnecessários.

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