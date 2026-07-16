Mais de 20 localidades de Almada voltam a ficar sem água esta noite. Veja a lista completa

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Vinte e uma localidades do concelho de Almada vão ficar sem abastecimento de água entre as 22h00 desta quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira, no âmbito das medidas implementadas pela Câmara Municipal e pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) para recuperar as reservas da rede pública.
Num comunicado conjunto, a autarquia e os SMAS informam que o corte total de água abrangerá as seguintes localidades:
Charneca da Caparica;
Aroeira;
Marisol;
Fonte da Telha;
Palhais;
Lazarim;
Botequim;
Vila Nova da Caparica;
Capuchos;
Pilotos;
Funchalinho;
Vale Rosal;
Vale Cavala;
Quintinhas;
Quinta de Santa Teresa;
Trafaria;
Raposeira;
Corvina;
Fonte Santa;
Banática;
Porto Brandão.
As entidades responsáveis alertam que o abastecimento será retomado de forma faseada, pelo que a reposição da água poderá ocorrer em horários diferentes consoante a zona afetada.
Cortes inserem-se no plano para recuperar reservas
Os cortes noturnos fazem parte do conjunto de medidas adotadas pelo município para enfrentar as sucessivas falhas no abastecimento de água registadas desde o início de julho, sobretudo na zona da Costa da Caparica.
Perante a situação, a Câmara Municipal de Almada decretou o estado de alerta e avançou com um plano de contingência que inclui cortes programados durante a noite e restrições ao uso da água da rede pública para fins que não sejam domésticos ou considerados essenciais.
Para reduzir o impacto da escassez de água, a autarquia reforçou recentemente o abastecimento através da entrada em funcionamento de dois novos furos de captação, que acrescentam cerca de 120 metros cúbicos de água por hora à rede pública.
Apesar deste reforço, as autoridades mantêm os cortes programados enquanto prosseguem os trabalhos para estabilizar o sistema e garantir a recuperação das reservas, apelando à população para utilizar a água de forma responsável e evitar consumos desnecessários.